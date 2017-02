Bussjåfør filmet mens han kjørte rutebuss i Tromsø: - Han kunne vel ha ventet til pausen?

(Dagbladet): Mannen som filmet hendelsen, var på vei fra sykehuset i Tromsø da bussjåføren på rute 34 til sentrum begynte å filme mens han kjørte.

- Vi var kanskje ti, tolv personer om bord i bussen. Det var ikke et godt tidspunkt for å ta opp telefonen og filme. Han kunne vel ha ventet til pausen? spør mannen bak kameraet til Dagbladet.

Videoen han filmet kan du se øverst i saken.

- Ikke første gang

Han ønsker å være anonym.

Det var Nordlys som først omtalte hendelsen, som fant sted ved Giæverbukta 20. februar like før klokka 10.

Mannen satt lengst foran i bussen og la merke til at bussjåføren tok opp telefonen først en gang, før han valgte å filme ham.

- Det er ikke første gang jeg ser en bussjåfør filme mens han kjører. Jeg synes det går helt fint så lenge de bruker handsfree. Man kan ikke holde telefonen på den måten mens man kjører, det er ulovlig, sier han til Dagbladet.

Det er forbudt å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil, opplyser Vegvesenet.

Du har heller ikke lov til å bruke mobilen om den sitter fast i en holder. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller kan styres via håndfrie løsninger som en knapp på rattet eller lignende, skriver Vegvesenet på sin hjemmeside.

Ingen av passasjerene sa ifra til bussjåføren, ifølge tipseren, som forteller at sjåføren tross alt holdt lav hastighet mens han filmet veien foran seg.

- Ville nok vise familien

- Jeg følte ikke at det var mitt ansvar å konfrontere ham. Men jeg synes likevel ikke det var greit. Det var mye snø på veien. Jeg kan tenke meg at han kanskje filmet for å vise familie og venner hvor mye snø det var i gatene.

Etter å ha filmet en stund, legger bussjåføren merke til at mannen filmer ham. Han skal ha lagt vekk mobilen etter dette, ifølge tipseren.

Skal følges opp

Det har foreløpig ikke lyktes Dagbladet å få tak i busselskapet Nobina, men driftsjef Magnar Nilssen sier til Nordlys slikt ikke skal skje på bussene hans.

- Sjåførene skal absolutt ikke filme med mobilen mens de kjører, eller gjøre andre ting som tar oppmerksomheten deres vekk fra trafikken. Dette skal vi følge opp internt, sier han til avisa.

Han opplyser at det er første gang han hører at noe slikt har skjedd på bussrutene hans.