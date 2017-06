Bussjåfør hylles på sosiale medier etter at hun kjørte omvei

(Dagbladet): Et Facebook-innlegg om en tur med nattbussen mellom Aarhus og Rønde natt til lørdag har fått enorm respons på sosiale medier.

En passasjer beskriver en hendelse på Nina Ladefogeds bussrute, hvor bussjåfør Nina gjorde en ekstra god gjerning:

- Flott å oppleve så mye medmenneskelighet en vanlig kveld på vei hjem i bussen.

Kjørte ung kvinne hjem

En meget beruset ung kvinne - uten sko, jakke og veske - prøvde å komme seg på bussen, til tross for at hun ikke hadde penger.

Bussjåføren endte opp med å kjøre den unge kvinnen hele veien hjem, selv om det ikke var en del av bussruten.

Medpassasjerene spleiset på billetten hennes, og hun skulle bli sluppet av så nærme hjemme som det gikk.

- Hun var veldig sliten og hadde vansker med å holde seg våken. Hun hadde ikke så mye klær på seg heller, sier bussjåfør Nina Ladefoged til Ekstra Bladet.

Passasjeren som skrev Facebook-innlegget, Vibeke Tofteby, forteller om sjåførens gode gjerning:

- Da vi kom til siste stopp nære Skødstrup, vaklet hun ut av bussen. Den kvinnelige sjåføren var tydelig bekymret for henne, kalte henne tilbake og tilbød å kjøre henne til Skødstrup.

Enorm respons

Innlegget Tofteby skrev på Facebook-siden til «Midttrafik» i går har i skrivende stund fått rundt 28 000 reaksjoner, 424 kommentarer og har blitt delt 838 ganger.

- Sjåføren ropte henne tilbake til bussen og spurte oss om noen har noe imot at vi ble en smule forsinket, så hun kunne sørge for at kvinnen kom trygt hjem. Det syntes vi alle sammen var en god idé og flere av passasjerene sa at det var i svært god stil, forteller Tofteby til Ekstra Bladet.

Tofteby hyller bussjåføren for å ta hensyn til et medmenneske som åpenbart ikke kunne ta vare på seg selv i denne situasjonen.

- Glade og stolte

Bussjåfør Ladefoged bekrefter at hun ble bekymret for passasjeren sin da hun satte av kvinnen rundt tre kilometer fra hjemmet sitt.

- Jeg spurte om jeg skulle kjøre henne til Skødstrup, og det ville hun veldig gjerne. Jeg sa at hun skulle holde seg våken, for jeg visste jo ikke hvor hun bodde, sier hun.

I løpet av søndagen har Ladefoged mottatt mye ros på sosiale medier, men også fra arbeidsgiver, busselskapet Arriva.

- Det er en hyggelig og kjærlig gest. Den har fått full støtte fra Ninas sjefer. I dette tilfellet gikk en ung persons ve og vel foran kjøreplanen, og så vidt jeg vet hadde alle passasjerene også godkjent den lille omveien. Vi er glade og stolte over hvordan Nina taklet situasjonen, sier Arrivas kommunikasjonssjef, Pia Splittorff, til Ekstra Bladet.