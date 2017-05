(Dagbladet): Onsdag omtalte Universitas hvordan tidligere ansatte hos klesbutikken Brandy Melville i Oslo reagerer på butikkens fotopraksis: De ansatte blir avfotografert hver morgen når de kommer på jobb.

Tina Jahmurataj jobbet i butikken fra juni til slutten av september i fjor.

- Jeg var den første som sto imot å bli tatt bilde av, og jeg måtte ta støyten for det. Det endte med at de uten grunnlag ville si meg opp i prøvetiden. Kontrakten min gikk ut i slutten av oktober, men i slutten av september fikk jeg beskjed om at den ikke kom til å bli forlenget. Jeg hadde ikke fått noen advarsler og ting stemte ikke overens med kontrakten, sier 24-åringen.

Emilie Ilsaas Rønning (20) var ansatt i butikken fra juni 2016 til mars i år. Hun skal selv ha sagt opp jobben og fikk gå på dagen.

I november i fjor varslet hun Arbeidstilsynet om butikkens bruk av midlertidige kontrakter. I dag fører de tilsyn med butikken. Arbeidstilsynet kommer imidlertid ikke uttale seg om saken før de har utarbeidet ferdig rapport etter tilsynet.

- De må jo bryte noen lover her, når nesten alle jobber på midlertidig kontrakt. I tillegg velger de å ikke forlenge kontraktene og heller ansette nye personer på midlertidige kontrakter. Det er ingen som står opp for de ansatte, hevder Rønning.

Hun beskriver fotograferingen som veldig ubehagelig, og sier at hun selv forsøkte å si fra.

- Om du ikke stiller opp på bildene får du ikke forlenget kontrakten. De føler at vi har vært negative og spydige mot dem, men det er ikke sånn vi har opplevd det. Vi har bare prøvd å si fra om ting vi mener er feil. Da blir de redde, for de bruker skremselsteknikk og hersketeknikk. De vil ikke at vi skal kunne si fra om ting.

- De manipulerer deg

Dagbladet har også vært i kontakt med sju andre jenter i starten av 20-åra som har vært ansatt i butikken og som enten har sluttet selv eller som ikke har fått forlenget kontrakten sin, i løpet av 2016 eller 2017. Noen av jentene forteller at de fikk sparken. Samtlige ønsker å være anonyme på grunn av forholdet til tidligere og framtidige arbeidsgivere.

- At de skulle ta bilder av oss hver morgen gjorde at det krøllet seg litt i magen. Det føltes ikke riktig. Jeg hadde en stilling med litt ansvar, og jeg snakket med en av sjefene i Nederland en gang hun var på besøk i Norge. Jeg prøvde å si at jeg ikke var sikker på om bilderutinen kom til å bli akseptert, og at flere av de andre jentene ikke turte å si ifra. Jeg foreslo at man kunne få mulighet til å si nei, men da fikk jeg beskjed om at da kunne man heller finne seg en annen jobb, sier en av jentene.

- Videre fikk jeg høre hvor fantastisk jeg var og at jeg skulle gå opp i lønn. En uke seinere fikk jeg sparken. Da hadde jeg allerede avslått andre jobbtilbud fordi sjefen hadde rost meg opp i skyene. De manipulerer deg. Samtalen fant sted dagen etter at jeg sa at jeg ikke ville bli tatt bilde av. Jeg fikk beskjed om at de kom til å ende kontrakten min, at jeg ikke trengte å jobbe de vaktene jeg var satt opp og at jeg kunne gå ut bakdøra. Grunnen var at jeg hadde «bad attitude».

Den aktuelle jenta sier at hun angrer på at hun signerte oppsigelsen.

- Det sto at jeg hadde fått flere advarsler, men det stemte jo ikke. Det er trist at man utnytter unge jenter som ikke har kontroll over rettighetene de har i arbeidslivet. Det er rart at det i det hele tatt er mulig i Norge, hvor reglene er så strenge og det er utrolig frustrerende at de slipper unna med det.

- Hun sa det var en test

Ei annen jente, som frivillig sa opp jobben hos Brandy Melville, hevder hun ble testet i forbindelse med en ferie.

- Jeg hadde bestilt en ferie før jeg begynte å jobbe der, og ferien var lagt til to måneder fram i tid. Jeg fikk bekreftet at det var i orden. En stund seinere ser jeg at jeg er satt opp på vakter de dagene jeg er borte, så jeg sier fra om det og får beskjed om at de skal fikse det. Tre dager før jeg skulle dra var det fortsatt ikke fiksa og jeg fikk beskjed om at jeg måtte finne noen som kunne ta vaktene for meg. Dagen etter sa sjefen at det var en test for å se om jeg tok ansvarsrollen min seriøst. Jeg var under opplæring, så hun skulle teste meg.

- De lot meg dra på ferie, men jeg fikk beskjed om å gjøre det bedre neste gang. Etter det ballet det egentlig bare på seg.

- Ulønnede bakvakter

Noen av jentene har vært ansatt i butikken i både to og tre år. En av dem sa opp for noen måneder siden.

- En ting er bildene, men jeg reagerer også på at jeg bare fikk kontrakter på tre måneder av gangen. Jeg visste ikke at det ikke var normalt da jeg begynte, så jeg tenkte ikke over det. Etter hvert skjønte jeg at de sparket folk ved å si at de ikke fikk forlenget kontrakt. Man gikk rundt og var redd hver tredje måned for om man skulle få fortsette eller ikke.

Den tidligere ansatte forteller også om ulønnede bakvakter.

- Vi ble satt opp på «back up-vakt» uten å få betalt. Hadde man bakvakt på en lørdag kunne man for eksempel ikke reise bort, selv om det absolutt ikke var sikkert at man ble ringt opp. Bakvaktene var en av de viktigste grunnene til at jeg sluttet. Jeg ble så forbanna etter å ha blitt satt opp på bakvakt en onsdag. Dagen før hadde jeg sagt at jeg ikke kunne jobbe den dagen på grunn av skole. Så ringte de meg tidlig onsdag og jeg fikk streng beskjed om at jeg måtte komme meg på jobb med en eneste gang. Jeg dro på jobb den gangen, men etter det begynte jeg å se meg om etter andre jobber.

Dagbladet har stilt spørsmål om de påståtte ulønnede bakvaktene til andre av de tidligere ansatte, og flere bekrefter at de har opplevd det samme.

- Hvis du ble ringt opp når du hadde bakvakt, men ikke møtte, ble du fratatt framtidige vakter. Altså, du ble ikke satt opp i turnusen, selv om det sto i kontrakten at du hadde krav på å jobbe en viss prosentandel. De forklarte det med at det var lavsesong og lite kunder, noe som selvfølgelig er forståelig av og til, men de må også følge opp kontrakten, sier ei annen jente.

- Veldig spesielt

Dagbladet har sendt jentenes ansettelseskontrakt til advokat og arbeidsrettsekspert Thomas Benson. Han mener at innholdet ikke oppfyller minimumskravene i arbeidsmiljøloven.

Dette avviser jentenes arbeidsgiver.

I henhold til arbeidsmiljøloven skal en kontrakt inneholde opplysninger om blant annet «forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen».

I Emilie Ilsaas Rønnings kontrakt med Brandy Melville står følgende om ansettelsesforholdet: «Emilie Ilsaas Rønning er ansatt som salgsassistent - keyholder hos Brandy Melville Oslo AS. Arbeidstakeren tiltrer i stillingen 16. oktober 2016. Ansettelsen er en midlertidig ansettelse mellom 16. oktober 2016 og 15. juni 2017».

Ifølge Benson må det stå hvor lenge arbeidsforholdet varer - og det må også vises til hvilken lovbestemmelse som legger grunnlaget for ansettelsen.

- Dette kan være en standardfeil. Det kan tale for at man er fast ansatt. Man må forklare hvorfor en person er midlertidig ansatt, og det er ikke gjort her. Hvis alle har midlertidige kontraker som dette vil man kunne legge til grunn at dette er en midlertidig butikk, og det er det jo ikke. Man kan benytte seg av midlertidig arbeidskraft, det er klassisk i klesbransjen i for eksempel jula og i sommerferien, men ikke på generell basis.

I kontrakten står det ikke noe om de påståtte ulønnede bakvaktene, men arbeidsrettsadvokaten sier at hovedregelen er at bakvakter skal lønnes.

- På generelt grunnlag kan jeg si at dette ikke er normalt og høres veldig spesielt ut. At man ikke forlenger kontrakter, for så å ansette nye på midlertidig kontrakt, er et klart tegn på at dette er ulovlige, midlertidige ansettelser. Det er ikke lagt opp til at ting skal gjøres slik. Det er også umulig å vite hvilken lovbestemmelse ansettelsene baserer seg på, fordi det ikke er oppgitt i kontrakten.

- Løgner

Anique Kilsdonk-van Der Hulst, sjef ved Europa-kontoret til Brandy Melville, skriver i en e-post til Dagbladet at hun ikke ser nytten av å bidra i en diskusjon som «baserer seg på sladder fra tidligere ansatte».

Dagbladet har spurt Kilsdonk-van Der Hulst om hvordan hun stiller seg til kritikken som omhandler fotorutinene, samt anklagene om at selskapet har gitt ansatte sparken på grunn av «bad attitude».

«Jeg blir veldig overrasket over å lese disse falske anklagene. På grunn av ytringsfriheten har alle rett til å ha og dele en mening. Men la oss huske at ingen får det bedre av å ødelegge for andre.»

«For det andre har alle ansatte fått mye informasjon om alle bilder som er blitt tatt. Dette er bare for selskapets bruk. Vi bruker bildene til å forstå ansattes stil i hvert enkelt land og for å kunne produsere kolleksjoner for de ulike landene (Roma har for eksempel andre trender enn Oslo). Bortsett fra det ser jeg ingen grunn til å forklare selskapspolicyen vår nærmere», skriver Kilsdonk-van Der Hulst.

Når Dagbladet konfronterer henne med kritikken av kontraktene, sier hun at Arbeidstilsynets tilsyn har vært planlagt lenge, og at dette er veldig normalt og at de støtter disse tilsynene.

«Hva gjelder kontraktene er disse allerede godkjent av det norske arbeidstilsynet. Så igjen: Jeg ser ikke vitsen av å kommentere sladder basert på løgner fra tidligere ansatte.»

- 110 prosent lovlig

I en e-post Dagbladet har fått tilgang til står det at at jentene bare må stille spørsmål om bildene som blir tatt:

«INGEN grunn til bekymring: Et multinasjonalt selskap har selvsagt en policy som er 110 prosent lovlig. Så takk for bekymringene. Men alt er ok.»

Hanna Lagerkrans, daglig leder i kjedens Oslo-butikk, har tidligere forklart at bildene tas slik at de kan fange opp trender.

Lagerkrans ble hentet fra Brandy Melvilles Stockholm-filial i februar. Hun avviser overfor Universitas at noen blir presset til å bli tatt bilde av eller at det er et kontrolltiltak. Da Dagbladet tok kontakt med henne i går ønsket hun ikke å kommentere saken ytterligere.

I perioder har det ikke vært noen fungerende butikksjef for Oslo-filialen, noe som har medført at de Europa-sjefene fra Nederland har reist til Norge ved gjentatte anledninger. Slik Dagbladet forstår det, er det også de nederlandske sjefene som har håndtert klager og forespørsler fra de ansatte, samt bestemt hvorvidt kontraktene skal forlenges eller om arbeidsforhold skal avsluttes.