California-bøndene stemte Trump. Nå frykter de at han vil holde det han lovet

(Dagbladet): Storbøndene i lavlandet Central Valley i delstaten California, stilte seg med overveldende flertall bak Donald Trumps presidentkandidatur.

Nå frykter de at USAs president kommer til å kaste ut de ulovlige innvandrerne som jobber for slikk og ingenting på jordene deres, skriver The New York Times.

Uten dem går nemlig ikke hjulene på det amerikanske landbruket rundt.

Storbøndene sliter

Den kontroversielle milliardærens lovnader om mindre statlig innblanding og lavere skatter, var det bøndene hadde lengtet etter å høre. Det var slik Trump ble deres mann.

Landbruk er stor-industri i USA, og som annen industri i verdens største økonomi, er det trange tider. En massiv tørke som i årevis har herjet med California, hjelper heller ikke.

Da valgdagen 8. november kom, ble Central Valley malt i republikansk rødt. Det var Trump de ville ha, og det var Trump de fikk.

Men nå, drøye tre uker etter at eiendomsmogulen fra New York flyttet inn i Det hvite hus, har bekymringene meldt seg. Det storbøndene bare antok var tomprat om ulovlige innvandrere fra en kommende politiker, ser nemlig ut til å bli realisert.

Trump har markert seg som en arg motstander av ulovlig innvandring. Hans hovedparole i valgkampen dreide seg om å hindre dem adgang, og kaste ut de som allerede er her. En mur mot Mexico skulle gjenreise USAs grenser, denne gang fysisk.

Det er bare et problem: storbøndene i Central Valley i California er helt avhengig av ulovlige innvandrere.

70 prosent er ulovlige innvandrere

The New York Times anslår at 70 prosent av alle som jobber for storbønder i California, er ulovlige innvandrere. Samtidig er landbruk USAs største industri. Jordene og åkrene i California omsetter for 35 milliarder dollar årlig - 293 milliarder norske kroner, ifølge avisa.

California forsyner USA med mer enn noen annen amerikansk delstat.

- Hvis du bare har lovlige arbeidere, kommer visse deler av denne industrien og denne regionen til å opphøre og eksistere, sier Harold McClarty, fjerdegenerasjons bonde til den amerikanske storavisa.

- Hvis vi sender alle disse menneskene tilbake, vil det være en stor katastrofe, legger han til.

Videre skriver The New York Times at alle bøndene de har snakket med, vedgår at de er helt avhengig av arbeidere som enten ikke har lovlig oppholdstillatelse, eller har falske dokumenter.

Til og med republikanske lovgivere i denne regionen ønsker derfor å gi de ikke-dokumenterte arbeiderne en mulighet til å bli amerikanske statsborgere.

Vil deportere opptil tre millioner

Etter valgseieren lovte Trump å deportere opptil tre millioner ulovlige innvandrere. I 2014 var det ifølge Pew forskningsinstitutt over 11 millioner ulovlige innvandrere i USA. Av dem var åtte millioner i arbeid. 52 prosent av de ulovlige innvandrerne, er ifølge Pew fra Mexico.

De aller fleste bor og jobber i delstatene California, Texas, Florida, New York, New Jersey og Illinois.

Og åtte millioner mennesker i arbeid, bærer frukter i form av skatter. Det er anslått at de ulovlige innvandrerne som er i arbeid i USA, betaler over 11,5 milliarder dollar i skatt årlig - over 96 milliarder norske kroner, ifølge økonomimagasinet Forbes.

I tillegg til å miste skatteinntekter ved å deportere disse menneskene, vil det også gå utover milliardinvesteringer bønder i California har gjort, ifølge The New York Times. Derfor håper storbonden Jeff Marchini at forretningsmannen Trump vil innse at masse-deporteringen han foreslår, også vil ramme amerikansk industri.

- Jeg er overbevist om at Trump kan forstå omfanget og redselen for det som kan skje, sier Marchini til avisa.