Cappelen: Ble sur på Jensen etter at det gikk helt skeis på Svinesund

(Dagbladet): Den 6. juni 2012 forsøkte Gjermund Cappelen å importere 177 kilo hasj til Norge, ifølge tiltalen mot ham.

Eirik Jensen er tiltalt for å ha medvirket til denne innførselen.

Jensen skal ha varslet Cappelen om ulike forhold som kunne være av betydning for innførselsvirksomheten, og dermed redusert risikoen for at virksomheten ble avslørt. Ifølge tiltalen varslet Jensen om narkotikatransporter som var stanset av politi eller tollvesen og lignende. Jensen nekter for at dette har skjedd.

Skjult rom

Cappelen forteller i dag om den mislykkede innførselen, hvor traileren med ulike kvaliteter hasj ble avdekket ved en tollkontroll på Svinesund og beslaglagt av politiet.

Aktor Lars Erik Alfheim viste bilder av en nederlandskregistrert trailer, med et skjult rom under gulvet. På spørsmål fra aktor gir Cappelen en utdypende forklaring om lasten, og at hasjen i denne lasten var av høy kvalitet.

Hasjlapp Med lasten som ble beslaglagt på Svinesund, ble det funnet ei liste med varebeholdningen i traileren. Cappelens hasjliga fikk inn mye forskjellig hasj av varierende kvalitet og pris. Hasjmiljøet hadde egne kallenavn på stoffet. Her er utvalget i Svinesund-beslaget: Meci: 30 kilo Vioa: 27,6 kilo Top Sah: 30,4 kilo Spec: 60 kilo CR: 4,4 kilo Top Sah 2: 2 kilo Adelcar: 250 gram Top 3: 2 kilo Cream: 500 gram Nepal: 650 gram RAV: 7 kilo Absulator: 2 kilo As: 2 kilo Disco: 1 kilo R-alfa: 1 kilo Sp Crescan: 4 kilo Sp. Warac: 500 gram Isolator: 100 gram Hasjolje: 175 gram

Skuffet over Jensen

Hasjbaronen forteller at Jensen, som ifølge tiltalen hjalp Cappelen med innførsler og fikk penger for dette, ikke var særlig til hjelp i dette tilfelle.

- Hvordan kunne det skje at lasten ble beslaglagt? spør tingrettsdommer Kim Heger.

- Den ble stoppet i tollen. Det kan skje, sier Cappelen, som tidligere har forklart at det har skjedd tre ganger i hans karriere at laster har blitt beslaglagt.

- Kunne du gjort noe for å forhindre det?

- Det er veldig vanskelig å forhindre.

- Kunne Jensen bidratt med noe her?

- Nei, ikke annet enn at han kan holde oversikt over situasjonen, sier Cappelen. Samtidig sitter Jensen på tiltalebenken og gir klart uttrykk for at dette er totalt ukjent for ham. Han ler og smiler og ser oppgitt ut.

- Spurte du ham?

- Ja, jeg hadde kontakt med ham hele veien. Jeg ba ham holde oversikt. Han gjorde ikke jobben sin her. Jeg ble sur på ham fordi det ble tatt beslag. Da det skjedde fikk jeg heller ikke noe tilbakemelding og skjønte ikke hvorfor. Jeg ville vite hva som skjedde. Eirik sier til meg at det må være lukket etterforskning eller noe, sier Cappelen.

Sur

Cappelen gjentar at han var sur på Jensen, og sier at den tidligere politilederen ikke fikk ikke betalt for denne lasten ettersom man ikke tjente noe på den mislykkede innførselen.

- Sa du til Jensen at du var sur?

- Ja, jeg sa jeg synes det var underlig. Jeg uttrykte misnøye.



Påtalemyndigheten har lite kommunikasjon mellom de to tiltalte også i denne perioden. Cappelen hevder at kommunikasjonen mellom ham og Jensen likevel fortsatte.