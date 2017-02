Cappelen-bombe i retten: Ramset opp tolv navn han hevder visste om narkosamarbeidet med Jensen

(Dagbladet): Gjermund Cappelen fikk i Oslo tingrett i dag konkrete spørsmål av Spesialenheten-aktor Kristine Schilling om hvem han mener visste om at han og Eirik Jensen hadde et samarbeid om å innføre hasj til Norge.

Eirik Jensen nekter straffskyld for medvirkning til innførsel og for korrupsjon, men ifølge Cappelen ga den tidligere politilederen informasjon om politiet som var nyttig for hasjvirksomheten.

Ramset opp en rekke navn

Cappelen var først nølende til å svare på hvem han sier visste om samarbeidet, men etter press fra Kristine Schilling, ramset han opp en rekke navn.

Cappelen ramset opp til sammen tolv personer han sier visste at han hadde en kontakt og medhjelper i politiet. Ifølge Cappelen visste ni av disse navnene at det var snakk om Eirik Jensen. Flere av personene skal vitne i rettssaken seinere.

Cappelen har imidlertid vært lite villig til å forklare seg i retten om hvem han kan ha snakket med Jensen om.

Blant navnene han ramset opp var «Rørleggeren» (52), en av Cappelens medhjelpere i hasjligaen, Cappelens mor og far, hans tidligere samboer og hennes nye mann, én av hasjleverandørene hans i Nederland og barndomsvenner Cappelen hadde.

Ifølge den tidligere hasjbaronen visste alle disse at politimannen Gjermund Cappelen samarbeidet med, var Eirik Jensen.

Brusselgeren og sønnen

Ifølge Bærums-mannen visste også flere at han hadde en kontakt i politiet som hjalp ham med hasjinnførsel, men ikke hvem polititjenestemannen var.

Dette var blant annet nestkommanderende i hasjligaen «Brusselgeren» (64), Cappelens sønn (29) som i fjor ble dømt for heleri og en mann i rusmiljøet som Cappelen hjalp.

Ifølge Cappelen snakket han fortrolig med mange av disse personene om samarbeidet med Jensen.

- Hva vet Eirik Jensen om dette? Vet han at så mange har kjent til dette? spør Schilling.

- Nei.

- Jeg tolker som om mange har visst om dette lenge?

- Ja.

- Mange år?

- Ja.

- Likte det ikke

Ifølge Cappelen visste ikke hans nye samboer om samarbeidet, men han sier både mora og faren visste at han drev med hasj og at Jensen hjalp ham.

- At de visste om samarbeidet kan bety at de visste at du var informant. Hva visste de om deg og Jensen? spør tingrettsdommer Kim Heger.

- Et par av dem visste at jeg også ga Eirik informasjon og at vi samarbeidet om hasjvirksomheten.

- Alle som visste om Jensen, visste at dere samarbeidet om hasjimport?

- Ja.

Visste de om pengeutbetalingene?

- Ja, jeg fortalte at jeg ga ham penger.

- Mora di visste at du ga ham penger og at dere importerte hasj sammen?

Ja.

- Hva sa hun til det?

- Hun likte jo ikke det, men i stedet for å skyve meg ut i kulden - jeg begynte med dette da jeg var veldig ung - ble det en slags stilletiende aksept, sier Cappelen.

Gjermund Cappelen * Gjermund Cappelen (50) fra Bærum er dømt som hovedmann bak et omfattende nettverk som smuglet hasj fra første halvdel av 1990-tallet og fram til pågripelse i 2013. * Har erkjent innførsel av mellom 25 og 30 tonn hasj og en omsetning på opptil 125 millioner kroner. * Har i avhør sagt at den omfattende smuglingen bare var mulig fordi han samarbeidet med politimannen og den tidligere lederen for politiets avdeling mot organisert kriminalitet, Eirik Jensen.

Jensen-tiltalen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 2013, knyttet til totalt 49 innførsler.

Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner. Gjermund Cappelen er på sin side tiltalt for å ha betalt disse pengene til Jensen, samt pusset opp badet hans.

I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten.

Jensen nekter straffskyld.