Cappelen: Brukte Jensens barndomsvenn som torpedo

(Dagbladet): Spesialenheten er nå inne i den avsluttende fasen av utspørringen av hasjbaronen Gjermund Cappelen (50). Der stiller de en rekke spørsmål om den private kontakten Cappelen hadde med politilederen Eirik Jensen (59) og eventuelt bekjente av den tidligere politilederen.

Hasjbaronen fra Bærum møtte Jensen i 1993, og drev allerede da med innførsel av hasj. Cappelen mener Jensen visste at han var narkosmugler og hjalp ham med innførsler allerede da. Cappelen sier også at Jensen hjalp ham med å skaffe torpedo.

Ifølge Cappelen er det snakk om en Nesodden-mann som Jensen vokste opp med. Mannen har tidligere blitt dømt til 14 års fengsel for narkotikavirksomhet, og har sonet deler av straffen i Sverige.

- En røslig kar

- Jeg har truffet N.N. ganske mange ganger. Det var en røslig kar Eirik har kjent siden de vokste opp sammen. Jeg tror jeg traff ham for første gang rundt 94-95, sier Cappelen i retten i dag.

Ifølge hasjbaronen snakket han med Jensen om at de to var gode venner, og en «problemløser» hvis det var noe trøbbel.

- Jeg har hatt problemer hvor han har stilt opp. Det er Jensen som har introdusert meg for ham, sier Cappelen.

- Du sier det handler om problemer i businessen. Hva forteller du til Jensen? spør Spesialenheten-aktor Kristine Schilling.

- At noen må strammes opp og at de må få besøk av noen som gjør at de forstår alvoret.

Cappelen sier det er snakk om vold og at han fortalte om det til Jensen.

- Han ble strammet opp

Ifølge Cappelen sier Jensen at kameraten hans er en en som kan gjøre ting som ikke er helt lov. Hasjbaronen sier han alltid visste at mannen og Jensen hadde en nær relasjon.

Ifølge Cappelen brukte han Jensens kamerat som torpedo ved to-tre anledninger på midten av 90-tallet.

- Jeg hadde problemer med noen folk. Det var blant annet en fyr som min tidligere samboer hevdet hadde forgrepet seg på henne og vært stygg med henne. Han ble strammet opp, sier Cappelen.

Jensen skal ha arrangert møte mellom Cappelen og barndomsvennen. Under det første møtet skal alle tre ha vært til stede. Avtalen om jobben ble imidlertid gjort uten den tidligere politimannen til stede, sier Cappelen. Spesialenheten mener at tilknytningen mellom Cappelen og barndomsvennen ikke kunne vært oppnådd uten Jensen.

- Fikk bra med juling

Ifølge Cappelen fikk Jensens venn med seg en annen mann for å reise til mannen som Cappelens eks-kjæreste hevdet hadde forgrepet seg på henne.

- Han fikk bra med juling. Han hadde problemer med å bevege seg ganske lenge etterpå. Det hørte jeg etterpå, sier Cappelen.

Ifølge Cappelen var mannen som fikk juling i familie med en annen skikkelse i Oslos hasjmiljø. Han hadde også fått vite at Cappelen hadde en rolle i at mannen fikk juling.

- Han synes de hadde gått litt hardt til verks, sier Cappelen om hvordan mannen reagerte på at en i familien hans fikk juling.

- Ga 20 000 for jobben

Cappelen mener han ga Jensen-kameraten og den andre mannen 20 000 for oppdraget. Den andre episoden hvor han angivelig skal ha brukt mannen som torpedo, skjedde også på midten av 90-tallet og var relatert til en som skyldte Cappelen penger.

Cappelen vil imidlertid ikke si om personen som fikk juling var relatert til hasjvirksomheten, og blir meget ubekvem da han i retten ble spurt om hva som skjedde.

- Du virker ikke så stolt av dette, sier Spesialenhetens Kristine Schilling.

- Det er grusomt. Han fikk juling han og, sier Cappelen tydelig ukomfortabel.

- Hvordan gikk det med ham?

- Jeg mener han måtte på legevakta i hvert fall.

Knapt kontakt

Hasjbaronen sier torpedoene ikke fortalte hva de gjorde men personen som skyldte penger, men Cappelen mener de fikk omkring det samme beløpet - 20 000 - for jobben.

Han sier han knapt har hatt kontakt med Jensen-kameraten siden slutten av 90-tallet, men at han muligens har møtt ham en gang på 2000-tallet.

Cappelen sier han fortalte Jensen hva han brukte Jensen-kameraten til.

- Han mente det var fortjent.

Han sier han også fortalte om bakgrunnen for oppdragene mannen fikk, men at han ikke er stolt av det og at det ikke er bra i det hele tatt.

- Hvorfor fortalte du Jensen om hva denne torpedo N.N. hadde gjort?

- Det var fordi jeg trengte torpedo at jeg trengte ham.

- Men hvorfor fortalte du Jensen om dette?

- Det var naturlig det.

- Du har forklart at Jensen var opptatt av at du ikke skulle havne utpå, at du var engstelig for miljøet, men likevel fortalte du ham om dette?

- Ja, det var hans venn.

Anmeldte ikke

Cappelen sier de som ble banket opp ikke anmeldte forholdene, men tror torpedoene brukte finlandshette. Cappelen forklarte imidlertid om torpedooppdragene i de innledende samtalene med politiet i Ila fengsel.

- Hvorfor fortalte du om dette til politiet, i disse Ila-samtalene?

- Det er ting jeg fortalte om at Eirik hadde hjulpet meg med. Jeg visste ikke at disse samtalene ble tatt opp på bånd. Det er ikke noe jeg har vært så veldig villig til å snakke om i avhør i det hele tatt.

Cappelen sier han ikke var engstelig for å fortelle om barndomsvennen til Jensen til politiet.

Tiltalen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 2013, knyttet til totalt 49 innførsler.

Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner. Gjermund Cappelen er på sin side tiltalt for å ha betalt disse pengene til Jensen, samt pusset opp badet hans. I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten. Jensen nekter straffskyld.