Cappelen: Disse tolv visste om samarbeidet med Eirik Jensen

(Dagbladet): Det kom som ei bombe i Oslo tingrett sal 250 i går. Gjermund Cappelen (50) er i ferd med å avslutte sin over ti dager lange forklaring i saken mot ham og den tidligere politilederen Eirik Jensen (59), men det var først i går han opplyste retten om det som kan bli svært sentrale bevis videre i rettssaken.

Ifølge den tidligere hasjbaronen visste hele tolv av hans bekjente enten at han hadde en medhjelper i politiet. Ni av disse visste ifølge Bærums-mannen at dette var Eirik Jensen. Jensen nekter for at han har bidratt til Cappelens mangeårige hasjinnførsel.

I grafikken øverst kan du se en oversikt over personene Cappelen hevder visste om samarbeidet. Flere av personene Cappelen nevnte i retten, er innkalt som vitner i rettssaken mot Jensen og Cappelen. Da vil vi trolig få flere svar på hva de egentlig visste.

Ukomfortabel

Det var en svært ukomfortabel Cappelen som ble spurt av Spesialenheten-aktor Kristine Schilling i går. Hans forsvarer Kaja de Vibe Malling, sier til Dagbladet at Cappelen har forklart seg om akkurat disse personene i avhør, men at det rett og slett ikke er blitt tatt opp i retten tidligere.

Samtidig har Cappelen vært svært opptatt av å ikke snakke nye personer inn i saken. Han fryktet også at pressen ville «gasse» seg i informasjonen. Det var derfor en overraskelse da han ble presset til å ramse opp personene i retten i går.

- Ikke overraskende

Jensen er totalt uenig i Cappelens virkelighetsforståelse. Den tidligere politilederen sier han ikke visste om Cappelens kriminelle virksomhet. Han benekter også at den omfattende kontakten dem imellom hadde noe med innførsler å gjøre, og sier det dreier seg om at Cappelen var hans kilde og informant.

- Det er slett ikke overraskende for Jensen at Cappelen kommer med slike påstander, slik han også har sagt i avhør. Det er unnskyldninger og påstander Cappelen har kommet med i mange år om at han har en mann i politiet, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til Dagbladet.

Mor og far

Mange av dem skal ha visst om det i flere år. Blant annet forklarte Cappelen at både mora og faren hans visste at han var smugler av hasj og fikk hjelp fra politimannen Eirik Jensen.

- Mora di visste at du ga ham penger og at dere importerte hasj sammen?

- Ja.

- Hva sa hun til det?

- Hun likte jo ikke det, men i stedet for å skyve meg ut i kulden - jeg begynte med dette da jeg var veldig ung - ble det en slags stilletiende aksept, sa Cappelen.

Men ifølge Cappelen visste aldri Jensen at hasjbaronen hadde fortalt så mange om samarbeidet. Et fåtall av personene skal også ha visst at Cappelen ga Jensen informasjon om annen kriminalitet.

Én av dem som er pekes på som det mest sentrale vitnet i saken, er «Legg» (52). Mannen har imidlertid nektet å forklare seg til politiet og i retten, og satt under ei jakke og ristet under ankesaken mot hasjligaen. Det er usikkert hvorvidt mannen, som er barndomsvenn av Cappelen og en av de mest trofaste i hasjligaen, vil være i stand til å vitne.