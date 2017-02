Cappelen fnyser av Jensens luksusklokke-forklaring: - Det er bare tull

S(Dagbladet): Gjermund Cappelen (50) var storkunde hos urmakeren Bjerke i Oslo i flere år, og hadde stor interesse for luksusklokker.

Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) er tiltalt for å ha mottatt minst 2,1 millioner kroner av Cappelen for å medvirke til innførsel av hasj.

To luksusklokker

Både politiet og Cappelen mener også han har fått to luksusklokker i gave av Cappelen. Cappelen forklarte at han på slutten av 90-tallet kjøpte en klokke av luksusmekret Bvlgari, som han ga til Jensen.

- Jeg har hatt veldig interesse for klokker hele tida, det har Eirik også. Jeg spanderte en sånn klokka til ham, og den kosta 38 000. Den kjøpte jeg på urmaker Bjerke på slutten av 90-tallet, sa Cappelen i retten i dag da Spesialenheten-aktor Kristine Schilling spurte ham om den personlige kontakten mellom ham og Jensen.

Ifølge Cappelen var klokka ny da han kjøpte den, og han sier han så Jensen gå med klokka flere ganger.

- Jeg kjøpte den fordi han var grei og hjulpet meg med businessen. Det var en påskjønnelse, og han hadde også interesse for ur, sier Cappelen.

Fant sertifikat og bilde

Jensen har tidligere forklart at han ikke har hatt en slik klokke.

Ifølge Cappelen kjøpte han klokka tilbake rundt 2010 for mellom 15 000 - 20 000 kroner.

- Han synes klokka var for fancy og spurte meg om jeg kjente noen som ville kjøpe. Det ble til at jeg kjøpte tilbake klokka jeg allerede hadde gitt ham i presang, sier Cappelen.

Det er også funnet et bilde av Jensen fra 1997 hvor han har på en Bvlgari-klokke. Spesialenheten vet ikke om det er samme klokka som det er snakk om, og sa at den også kan være falsk. Jensen har tidligere forklart at han hadde kjøpt flere falske klokker opp gjennom.

Cappelen mener imidlertid klokka er identisk med klokka han ga Jensen.

Spesialenheten fant et sertifikat for klokka på Jensens landsted i Sverige etter han ble pågrepet. Den tidligere politilederen sa han hadde plukket opp garantien fra søppelkassa hjemme hos Cappelen på en uhjemlet ransaking og at han ville sjekke den opp mot stjålne klokker.

- Det er bare tull. Hvorfor skal man kaste et sertifikat? sier Cappelen.

- Hvorfor fikk du det ikke tilbake da du kjøpte klokka? spør Shilling.

. Det vet jeg ikke, han har sannsynligvis glemt det, sier han.

Tag Heuer-gave

Jensen erkjente under sin forklaring at han i 2009 fikk en klokke av det ekslusive merket Tag Heuer av Cappelen. Klokka skal ha hatt en verdi på 22 490, men det er betalt 17 000 for den.

- Jeg kjøpte den på urmaker Bjerke i Karl Johans gate og kjøpte en Bvlgari samme dag i Prinsens gate, sier Cappelen.

På kjøpskvitteringen er navnet og kundenummeret til Eirik Jensen.

- Du kjøpte denne og oppga navnet til Eirik Jensen?

- Ja, sier Cappelen.

Han sier Jensen ble glad for klokka. Jensen forklarte i retten at han ga klokka tilbake fordi han skjønte at det ikke var riktig at han skulle motta en slik gave.

- Stemmer det at han har gitt den tilbake?

- Overhodet ikke.

- Har du sett den igjen?

- Nei, svarer Cappelen.

Han leverte også en klokke av merket TW Steel på reparasjon på flyplassen Schipol i Amsterdam for Jensen i 2013. Reparasjonen kostet 85 euro, noe Cappelen skal ha betalt.

- Han hadde kjøpt klokka i en bestemt butikk på Schipol. Jeg har vært der så mye at jeg visste hvor butikken lå, sier Cappelen.