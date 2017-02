Cappelen foreslo politimetoden som kunne ha løst hele saken. Men det ble aldri gjort

(Dagbladet): Onsdag morgen startet Spesialenheten med å spille av et lydopptak hvor Gjermund Cappelen snakker med to polititjenestemenn mens han sitter i varetekt på Ila fengsel. Cappelen vet ikke selv at samtalen blir tatt opp på bånd.

Navnet «Eirik Jensen» nevnes ikke, men Cappelen sier til polititjenestemennene at de kan ringe hans kildefører i Oslo. Men de er ikke interessert i det. De vil ha «noe annet».

Og uten at navnet nevnes, begynner Cappelen å snakke om Eirik Jensen og det 20 år lange forholdet mellom dem.

Dette er starten på saken som nå går i Oslo tingrett. Jensen nekter straffskyld for korrupsjons- og narkotikatiltalen, og sier at kommunikasjonen og møtene mellom ham og Cappelen var et rent kilde-/informantforhold.

- Bare en løsning

I den første samtalen avtales det at de snart skal møtes igjen, og da sitter Cappelen i varetekt i Drammen. I dette opptaket utbroderer Cappelen det han mener kontakten med Eirik Jensen har gått ut på:

Jensen, som ikke nevnes med navn, var den offensive som maste etter penger etter at Cappelen hadde innført store laster hasj til Norge. Til gjengjeld skulle Jensen forhindre at Cappelen ble tatt.

Også i den neste uformelle samtalen, 10. januar, er det viktig at Cappelen får noe igjen for å snakke om Jensen. Og denne gangen nevnes Jensen med navn.

- Som jeg sier, jeg har tenkt veldig mye på dette her, og det er bare én løsning - å få felt ham. Og det er at dere får ham på bånd, sier Cappelen på opptaket.

Han forteller at han da kunne spørre Jensen om hvorfor han ikke fant ut av hasjen var beslaglagt.

- Og så kan jeg møte ham igjen igjen og igjen og da begynne å ta ham og få han til å fortelle, sier Cappelen, som får til svar fra en av polititjenestemennene at det må bli en vurdering de som skal lede etterforskningen. En slik seanse fant aldri sted, ettersom Cappelen ble sittende i varetekt i tre år fram til rettssaken.

Cappelen foreslår også at politiet kan installere opptaksutstyr i bilen til Jensen. Dette ble heller aldri gjort. Både Cappelen og Jensens forsvare, samt en rekke eksperter har stusset over at dette ikke ble gjort. Det er av flere blitt omtalt som en tabbe.

Amnesti

Polititjenstemennene sier at informasjonen Cappelen ga dem i første møte, er tatt til høyeste hold. Ikke bare Riksadvokatembetet, men Riksadvokaten selv, Tor-Aksel Busch.

- Ja, du må huske på det at han fyren (Jensen journ. anm) har vært rådgiveren hans, vet du. Så dette her blir jo helt jævlig, hevder Cappelen.

I forrige samtale fremmet Cappelen et ønske om «amnesti».

- Ordet «amnesti» finnes ikke i norsk lovverk, for å si det sånn, sier en av polititjenestemenene, som har fått vite dette av Riksadvokaten.

- Nei, svarer Cappelen, hvor polititjenestemannen sier:

- Nei. Så, men han Riksadvokaten da, han må få det inn på en måte som gjør det forståelig da, og det han sier da, er at han «kommer til gjøre alt han for å imøtekomme det som».

- Mine krav da eller? spør Cappelen.

- Ditt ønske, men han kan ikke ta amnesti i sin munn fordi det han sier det er offentlig og det er ikke et ord som finnes i....

- Nei, men hvis jeg risikerer å bli sittende i en straffesak sammen med han...

- Nei, svarer polititjenestemannen.

- På samme tiltalebenk, sier Cappelen.

- Nei.

- En fri mann

Akkurat nå sitter Cappelen og Jensen på samme tiltalebenk. Møtet mellom dem i Oslo tingretts sal 250 har vært iskaldt, og de har begge til tider fnyst av hverandres forklaring. I samtalene med politiet fikk Cappelen beskjed om at det var mulig å strekke seg langt med tanke på straffereduksjon.

- Det som er poenget er at når Riksadvokaten sier at loven gir en villighet til å strekke seg langt med tanke på straffereduksjon, så er det ikke mulig å si det noe tydeligere enn det.

- Nei, jeg skjønner, sier Cappelen.

- Nei, altså minimumsstraffen på tredje ledd (den gamle straffeloven, den alvorligste narkotikabestemmelsen) er ikke mer enn seks måneder.

- Mmm, sant ja, svarer polititjenestemannen.

- Så det er et spekter å gå på, sier Cappelen.

- Ja, svarer polititjenestemannen.

- Så den skjønner jeg jo. Og en dom kan unntas offentlighet. Det er også mulig, sier Cappelen.

I fortsettelsen snakker de tre om at Cappelen er en fri mann og uangripelig etter han har lagt kortene på bordet.