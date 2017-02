(Dagbladet): I dag forklarer Cappelen seg om de siste dagene før han ble pågrepet 19. desember 2013.

Politiet har spanet på Cappelen siden 3. desember i den topphemmelige «Operasjon Silent». Natt til 18. desember gjør de beslag i Cappelens hasjlager på Røa.

Like etter at politiet hadde brutt seg inn i Cappelens hasjlager og tatt 110 kilo hasj og 68 850 kroner i kontanter, sendte Cappelen følgende SMS til Eirik Jensen: «Er du i byen i dag? Må ha en prat. Viktig».

Tekstmeldingen er et av bevisene påtalemyndigheten mener belyser forholdet mellom hasjbaronen og ekspolitimannen som er tiltalt for korrupsjon og medvirkning til innførsel av store mengder hasj.

- Helt satt ut

- N.N (51-årig rørlegger med kallenavnet «Legg») ringer desperat til meg og sier alt er borte, det har vært innbrudd

- Jeg blir helt satt ut og kontakter Eirik med en gang. Jeg fikk helt panikk med en gang og ba om et møte, sier Cappelen i retten.

Cappelen ba om et møte med Jensen den samme dagen, 18. desember. Cappelen trodde noen andre hadde begått et innbrudd i hasjlageret.

- Hvis det hadde vært politiet, regner jeg med de også hadde tatt N.N. (Den 51 år gamle rørleggeren).

- Jensen sa han skulle sjekke ut hva han kunne vite. Vi ble enige om at jeg skulle finne ut det jeg kan. Det viktigste var at det ikke var politiet, og det trodde ikke jeg. Jeg tror Eirik var litt usikker og ba meg ha litt kontroll på rørleggeren og forsikre meg om at han ikke hadde tatt det selv, sier Cappelen.

Ba meg sjekke varelageret

Ifølge Cappelen hadde verken han eller Jensen noe som tilsa at politiet var på sporet, og at begge trodde det var stjålet.

- Han ba meg sjekke ut varelageret til den andre kriminelle jeg mistenkte, for å sjekke om noen omsetter den type hasj som jeg hadde, sier Cappelen.

Meldingen om vare- og deleutvalget ble sendt fra Jensen 20. desember, dagen etter Cappelen ble pågrepet.

Ifølge Cappelen ba han også rørleggeren som hadde hasjlageret om å kontakte selgere. Dagen etter hasjinnbruddet, 19. november, møtte Cappelen omkring hele hasjligaen - både «Rørleggeren», «Øst», «Brusselgeren», «Cruise» og «Opak».

- Hvor mye penger skulle Eirik ha for den siste innførselen? spør aktor Lars Erik Alfheim.

- 160 000 til sammen, svarer Cappelen.

- Hvordan ble det betalt til ham?

- Den siste gangen fikk han 10 000, og møtet før fikk han 20 000 eller 30 000.

- Tenkte du noe på at dette var litt tøft, «jeg tror jeg strekker henda i været?»

- Det var en veldig vanskelig situasjon. Det var helt kaos. I utgangspunktet trodde jeg det var et innbrudd, sier Cappelen.

- Jeg hadde håpet å få putta fyren i fengsel, dette svinet må vekk, han må feire jula et annet sted. Enten så må jeg finne hasjen, få noen til å oppsøke ham, hvis ikke det hadde vært mulig måtte jeg fått Eirik til å aksjonere og putte ham inn.

Forvirring om det siste møtet

Møtet med Eirik Jensen 19. desember, da den tidligere politilederen fikk en konvolutt av Gjermund Cappelen i Grønlandsleiret i Oslo, var siste gangen de to møttes før de så hverandre igjen på tiltalebenken over tre år seinere.

Jensen forklarer at dette var tilbakebetaling for et lån. Dommer Kim Heger spurte Jensen siste dag av utspørringen om eks-politimannen tenkte at det var ting han burde ha gjort annerledes.

- Hva med å ikke låne penger til kilden, spurte Heger og siktet til tilfellet der Jensen skal ha lånt Cappelen 30 000 kroner for at ikke kilden skulle ty til forsikringssvindel på en dyr bil.

- Jo, det var en av de dumme tingene jeg har gjort, erkjente Jensen.

I dag forklarte Cappelen seg om disse pengene. Han forklarte at han betalte 10 000 kroner til Jensen 19. desember, som ledd i samarbeidet dem i mellom, hvor Cappelen hevder Jensen medvirket til å redusere risikoen rundt hasjinnførslene.

- Hadde ikke behov for 30 000

Cappelen forklarer at han over en lengre periode hadde hatt problemer med en BMW 760, med en listepris på 2,3 millioner kroner, som over lengre tid hadde stått på verksted. Cappelen fikk regning, men betalte den aldri, fordi han mente reparasjonen var en garantisak.

- Jeg synes det var urimelig å få en regning på det i det hele tatt. Så jeg var sur på NN (verkstedet journ. anm) da jeg fikk den regningen, sier Cappelen.

- Når du har hentet 760-en, fungerte den igjen? spør aktor Lars Erik Alfheim.

- Ja.

- Jensen forklarte at han lånte deg penger. Hva er din forklaring? spør dommer Hans Olav Solberg.

- Det gjorde han selvfølgelig ikke. Jeg hadde ikke behov for å låne 30 000 kroner, sier Cappelen.