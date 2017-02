Cappelen hevder han fikk varsling om spaning og hasjbeslag: - Eirik visste han var en av mine

(Dagbladet): Hasjbaronen Gjermund Cappelen forklarer seg i dag om sitt siste år i frihet. Mellom desember 2012 og desember 2013.

I perioden er han tiltalt for hele åtte innførsler, fra både Nederland, Spania og Danmark.

Sakte men sikkert begynte også nettet å snøre seg rundt hasjbaronen og hans nettverk. Mannen som omtales som Cappelens nestkommanderende i hasjligaen, «Brusselegeren» (64), møtte i februar 2013 to karer som drev en butikk som formidlet utstyr til produksjon av hasj.

Beslag og spaning

Kort tid etterpå gjorde politiet et beslag mot butikken de to drev i Oslogata på Oslos østkant. I forkant hadde Oslo-politiet spanet på en rekke kunder som personene bak butikken møtte. En av dem var Cappelens nestkommanderende «Brusselgeren».

- Det var spaning på han i denne perioden her. Jeg vil understreke at jeg sa det til Spesialenheten tidlig i avhørene, sier Cappelen.

Ifølge Cappelen fikk han den informasjonen fra Eirik Jensen.

- Eirik sa det hadde vært spaning på NN («Brusselgeren», journ. anm.) Eirik visste han var en av mine. En i nettverket mitt. Han varslet om det og ga beskjed. Vi hadde et møte, sier Cappelen.

Eirik Jensen nekter for å ha gitt Cappelen slik informasjon, og sier den omfattende kontakten mellom dem dreide seg om Cappelens rolle som kilde og informant.

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim sier dermed i retten at de ikke har klart å framskaffe kommunikasjon Jensen og Cappelen i perioden.

- Var det kontakt?

- Ja, vi har hatt kontakt hele tida og kommunisert hele veien, sier Cappelen.

Han sier han fikk beskjed om spaningen mot «Brusselgeren» kort tid etter det hadde skjedd.

- Det var etter at NN hadde et møte med i Bærum. Jensen uttrykte sin bekymring rundt det.

Kjøpte Cappelen-hasj

Politiet mener personene «Brusselgeren» ble observert med har kjøpt hasj av Cappelen og hans nettverk. Politiet har sammenliknet Cappelen-hasjen og hasjen beslaglagt fra tilslaget mot butikken i 2013, og analysen viser at de likner på hverandre. Cappelen erkjenner også at de trolig har fått narkotika fra hans nettverk.

De to mennene skal etter planen møte som vitner i saken mot Jensen og Cappelen.

- Informerte du NN om at du visste om spaninger mot ham? spør Alfheim.

- Jeg har sagt til han tidligere at jeg kjenner noen som kjenner noen uten å si at det var Jensen. Jeg sa fra om spaningen, og han likte ikke det i det hele tatt. Jeg husker ikke hvordan jeg kommuniserte det, sier Cappelen.

- Gjør dere noe sikring etter han er blitt spanet på?

- Jeg måtte avvente fra Eirik, som ville si fra hvis det var noe konkret som kunne bli bekymringsverdig. Etter tilslaget mot butikken hørte jeg ikke noe mer om saken, sier Cappelen.

- Varslet om beslag

Alfheim spurte også Cappelen om en hasjleveranse som ble stoppet og beslaglagt ved Kongsvinger i februar 2013.

Cappelen sier han ikke var kjent med lasten som ble stanset og at det ikke var hans. På spørsmål om han fikk informasjon fra Eirik Jensen om lasten var stanset, svarer Cappelen:

- Ja.

Cappelen sier han imidlertid fortalte om beslaget i avhør.

- Jeg hadde et møte med Eirik. Der fikk jeg beskjed om at den var tatt i Kongsvinger. Han lurte på om jeg hadde noe med det å gjøre fordi han visste at jeg var på shopping på den tida, sier Cappelen.

- Jeg sa jeg ikke hadde noe med den. Han sa: «Det er bra, for den er tatt i Kongsvinger.» sier Cappelen om det angivelige møtet med Jensen.

- Fikk du noe detaljer rundt transporten som var stanset?

- Han sa det var på rundt 190 kilo. Det sa jeg i avhør også, og at den ble stoppet i Kongsvinger-traktene, sier Cappelen.

Tiltalen: Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 2013, knyttet til totalt 49 innførsler.

Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner. Gjermund Cappelen er på sin side tiltalt for å ha betalt disse pengene til Jensen, samt pusset opp badet hans. I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten. Jensen nekter straffskyld.