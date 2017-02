Cappelen: Jensens virksomhet var ikke noen enmannsjobb

(Dagbladet): 13. august 2011 skriver Eirik Jensen i en tekstmelding til Gjermund Cappelen at han er klar til å sette folk i arbeid og at det er «fint vær».

I avhør tolket Cappelen meldingen til å bety at Jensen hadde folk han kunne sette i gang for å få oversikt over situasjonen. Med «situasjonen» mener Cappelen forholdene rundt hans innførsler og nettverk.

Jensen er tiltalt for å ha hjulpet Cappelen med hasjvirksomheten ved å redusere risikoen rundt innførselvirksomheten hans. Jensen skal ha fått 500 kroner per kilo hasj. Jensen nekter straffskyld og sier han ikke har mottatt penger fra Cappelen og at kontakten dem i mellom var et kilde-/informantforhold.

- Ikke enmannsjobb

- Hva mente du med dette? Er andre personer i politiet involvert? spør Elden.

- Han har aldri fortalt meg direkte at andre er involvert i å få oversikt. Jeg forstår ut fra meldingene at det ikke har vært en enmannsjobb, det må ha vært folk han hadde kontakt med, i en eller annen sammenheng, sier Cappelen, som forklarer at Jensen ikke hadde skrevet at det var «fint vær», hvis han ikke hadde en stab tilgjengelig.

- Om dette med etaten, om indikasjonene og antydningene om at Eirik har masse politifolk som jobber... sier Elden, før Cappelen avbryter ham.

- Nei nei, sier Cappelen.

- Er det ikke ganske alvorlig å antyde det (at flere politfolk har vært involvert journ. anm), så Spesialenheten presumptivt burde ha etterforsket det?

- Det har jeg ikke påstått, og det påstår jeg ikke nå heller, svarer Cappelen om tolkningen som Elden mener medfører at Cappelen trodde at også andre var involvert i den illegale virksomheten og dermed var korrupte.

Elden viser til en annen melding som handler om «overtidsjobbing», hvor Cappelen i avhør også tolket dette til å bety at Jensen hadde folk tilgjengelig for å få kontroll over situasjonen.

- Sånn som jeg tolker det nå, er at han må jobbe overtid, at han må gå på jobb, sånn tolker jeg det i dag, svarer Cappelen i retten, før tingrettsdommer Kim Heger skyter inn spørsmålet: «nå er vi på avhørstolkning?»

- Jeg forstår at jeg har resonnert med at han hadde kontakt med andre på jobben for å holde oversikten. Sånn forstår jeg det ennå, men det kan også være at han tenkte på seg selv. Det har ikke vært noe informantvirksomhet på denne tiden som skulle tilsi at han hadde en stab stående for meg, sier Cappelen, som hevder at nærmest all kommunikasjon mellom ham og Jensen handler om penger og hasj.

Strafferabatt

Strafferabatt ble også et tema for Eldens utspørring.

- Uansett hva påtalemyndighetene mener, er det domstolen som skal avsi dom, ikke politiet, sier Cappelen i retten i dag.

- Jeg tenker at jeg uansett blir dømt, fortsetter han.

- Men det er jo en forskjell på om du blir dømt til seks-sju år og 20 år? sier Elden.

- Seks til sju år kommer jeg aldri til å få. Det har jeg ikke i tankene engang, sier Cappelen.

Betaling for badet

Påtalemyndigheten mener at Cappelen betalte for oppussingen av Jensens bad på en gård han kjøpte sammen med sin tidligere samboer på Fenstad i Nes kommune i 2005.

Ifølge tiltalen har badet en verdi på 292 250 kroner. Bakt inn i millionbeløpet Jensen er tiltalt for å ha mottatt fra Cappelen, er verdien av oppussingen av badet på småbruket, hvor Jensen bodde fra 2005 til 2010. Jensen nekter for at Cappelen betalte for badet.

Badet ble også tema for Eldens utspørring av Cappelen.

- Det var ikke noe tvil om at jeg skulle betale badet. Han forstod det at jeg skulle betale da han ba om hjelp til det, sier Cappelen i dag.

- Er det noen du vet om, som vet at du har betalt for badet? spør Elden.

Cappelen svarer at man kunne ha snakket med snekkeren.

- Men nå er jo han død, sier Cappelen om mannen som døde i 2012.

- Er det noen som kan bekrefte din forklaring på at du betalte?

- Nei, ikke som jeg kan få opp her nå. Da kan jeg snakke med rørleggeren da, han er jo ikke å få i tale dessverre, sier Cappelen, om en 52 år gammel mann som nå sitter tiltalt for å ha vært en del av Cappelens hasjliga, men som ikke sier ett ord og som tidligere har fått permisjon fra å delta i retten på grunn av sykdom.