Cappelen presenterte politiet med liste for å selge seg selv inn som tyster

Dagbladet): - Du Gjermund. Er du en lystløgner?

- Nei.

Slik begynte Eirik Jensens forsvarer John Christian Eldens utspørring av hasjbaronen Gjermund Cappelen (50). Cappelen har sitter i vitneboksen i tolv dager, og har allerede blitt eksaminert av førsteastatsadvokat Lars Erik Alfheim, Spesialenheten-aktor Kristine Schilling, hans egen forsvarer Benedict de Vibe og Jensens andre forsvarer Arild Holden.

Elden begynte utspørringen av den hasjdømte Bærums-mannen med å spørre om de aller første avhørene i Ila fengsel.

- Det har kommet fram i retten her at du er en person som gikk fra å være kyniske Gjermund til den angrende Gjermund. Når var det i den perioden etter du ble pågrepet? spør Elden.

- Jeg skal ikke si jeg har sett lyset her, men det har vært en personlig prosess. Det har det, svarer Cappelen.

- Er det noen spor i avhørene der du kan se «fra i dag så skal jeg være ærlig?»

- Jeg har prøvd å redegjøre så godt jeg kan. Det har vært en vanskelig prosess å huske alt riktig, sier Cappelen.

Elden begynner dermed å gå gjennom avhørene av Cappelen, fra 20. desember 2013, dagen etter han ble pågrepet.

Ville selge seg inn som tyster

Jensen-forsvareren går gjennom de innledende avhørene før han konfronterer Cappelen med en av de såkalte Ila-samtalene, uformelle samtaler han hadde med politiet på Ila fengsel. Lydopptak fra disse er tidligere blitt spilt av i retten.

I den ene samtalen 7. januar sier Cappelen han hadde som mål å få kontakt med Eirik Jensen for å komme seg unna.

- Jeg laget ei liste for å vise at jeg hadde jobbet før. Der sto det også hva jeg hadde jobbet med sammen med Eirik. Jeg ville prøve å gjøre meg interessant for politiet. Jeg ville overbevise dem om at jeg kunne samarbeide med dem, politifaglig, sier Cappelen.

Cappelen sier han ikke vil snakke om hva som sto på lista i åpen rett. Lista skal være borte, og er ikke en del av bevismaterialet. Tingrettsdommer Kim Heger lurer på hvorfor han hadde tatt med seg ei liste til disse samtalene hvis han ikke visste at politiet ville ta opp Eirik Jensen.

- Skulle du selge deg inn som tyster? spør Heger.

- Ja, sier Cappelen.

- Hvor ble det av lista?

- Vet ikke. Enten har de fått den, eller så har jeg kastet den, sier Cappelen.

Elden lurer på om politifolkene ikke ville ha lista.

- Nei. De fikk den i alle fall ikke med seg.

- De må ha vært svært interessert i en person for å ikke ville ha denne listen over etterretningsprosjekter, sier Elden.

Fant opp en historie

Cappelen sier han i de første avhørene med politiet i Asker og Bærum holdt mye tilbake for å minimalisere sin egen rolle.

- Har du kommet med detaljer som bare er dikt og fanteri? spør Elden.

- Den første forklaringen min? Ja, den er bare tull og tøys, sier Cappelen.

Cappelen blir spurt om hvordan han kommer på detaljer han forklarer.

- Det tar jeg på sparket, sier Cappelen om de første avhørene.

Cappelen satt fengslet, siktet for å ha befatning med de cirka 110 kilo hasj politiet hadde beslaglagt i en garasje på Røa.

Han nektet først for å ha befatning med denne hasjen, men erkjente å ha det som var hjemme hos ham - noen hundre gram med hasj. De 1,9 millionene kontanter politiet beslagla hjemme hos Cappelen, sier hasjbaronen var oppbevart for noen andre.

- Du vil ikke si hvem du oppbevarer pengene for og sier du er redd for ditt eget liv. Er det en begrunnelse du synes det er lett å ty til?

- Du vet hva slags situasjon jeg er i, i forhold til ting som har stått i mediene og kommet fram i retten, sier Cappelen

Elden mener imidlertid Cappelen bare slenger ut at han er redd for eget liv, selv om det her er snakk om en ikke-eksisterende person. Cappelen erkjenner få dager etterpå befatning med hasjen i garasjen og seinere også at pengene var hans. Han har seinere erkjent alt han er tiltalt for.

- Innhentet av fortida

Cappelen var også i fengslingsmøte i Asker og Bærum tingrett 20. desember:

- Forteller du sannheten til dommeren?

- Nei.

- Var det vanskelig å lyve til en dommer?

- Det var ingen enkel situasjon. Det var ikke enkelt å lyve, men jeg sto i den situasjonen jeg gjorde, sier Cappelen.

I avhørene de dagene sa Cappelen at han hadde blitt oppsøkt av noen han skyldte penger fra 90-tallet og at han måtte gjøre en handling for å betale gjelden.

Han forklarte han var innhentet av fortida, hadde narkogjeld i millionklassen etter å ha brukt tusenvis av kroner hver dag på narkotika og blant annet klart å gjemme seg ved å bytte navn. Han sa imidlertid han hadde blitt oppsøkt av to personer den høsten som skulle ha penger.

Cappelen sier han byttet navn fra Gjermund Thorud til Cappelen fordi kona hans heter Cappelen.

Cappelen reagerer etter hvert på at Elden leser opp referater fra de første avhørene.

- Du kan godt fortsette å lese opp alt sammen. Det er bare sludder det som står her, sier Cappelen.

Han sier imidlertid han ikke har har diktet opp historien med Jensen. .

Tiltalen: Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj i perioden 2004 til 2013, knyttet til totalt 49 innførsler. Han er også tiltalt for å ha tatt imot verdier for 2,1 millioner kroner. Gjermund Cappelen er på sin side tiltalt for å ha betalt disse pengene til Jensen, samt pusset opp badet hans. I tiltalen heter det at Jensen fra 2004 var villig til, mot betydelig godtgjørelse, å støtte Cappelen i hans innførselsvirksomhet, blant annet ved å varsle ham om ulike forhold som kunne være av betydning for virksomheten. Jensen nekter straffskyld.