Cappelen: Satt i bilen med Jensen da hasj ble smuglet inn

(Dagbladet): Hasjbaronen Gjermund Cappelen sier i retten i dag at han har vært sammen med eks-politimannen Eirik Jensen samtidig som han har fått innført hasj til Norge.

Ifølge Cappelen skal de to blant annet ha sittet i bil sammen mens flere hundre kilo hasj har blitt smuglet over grensa.

- Det blir å lyve

Både Jensens forsvarer John Christian Elden og dommer Kim Heger stiller Cappelen flere spørsmål om når dette har skjedd, men det kan ikke Cappelen komme med noen konkrete eksempler på.

- Husker du et slikt møte? spør Heger.

- Helt konkret er det vanskelig å si, svarer Cappelen, som fortsetter:

- Det blir å lyve å si at jeg husker det konkret.

- Så det har vært slike møter, men du husker ingen av dem? spør Heger.

- Nei, jeg husker ikke, sier Cappelen, som har forklart at alle møter mellom ham og Jensen enten handlet om penger eller hasj.

Cappelen hevder Jensen i meldinger og i møter maste om penger han skulle få for å hjelpe hasjbaronen. Jensen nekter for dette, og sier at meldingene og møtene var et kilde/-informantforhold.

- Sitter ikke på Svinesund

Cappelen får videre spørsmål om hvordan Jensen har forholdt seg når han har vært sammen med ham under disse innførslene.

- Jeg har tatt for gitt at han får beskjed når ting skjer, sier Cappelen i retten, som også sier at han aldri har visst nøyaktig når innførselen har skjedd, men at han har blitt varslet i forveien og i etterkant.

- Men vi sitter ikke på Svinesund når dette skjer, sier Cappelen.

- Har Jensen ringt noen da? spør dommer Heger.



- Nei.



- Det har han aldri gjort?

- Han har tatt noen telefoner, men aldri ringt og varsla noen, sier Cappelen.

- Skammelig

I retten leser Elden opp fra det siste opprinnelige avhøret Cappelen hadde med politiet. Her uttalte Cappelen at «det er skammelig det jeg har holdt på med».

- Det er en skammelig geskjeft vi har holdt på med. Det har jeg følt lenge, utdyper Cappelen i retten, som ved flere anledninger har sagt at det påståtte samarbeidet mellom ham og Jensen var en tung bør å bære, og at han betrodde seg til politiet for å lette på denne byrden.

- Vil du ha alle skjelettene ut av skapet? spør Elden.

- Jeg vil gjøre opp for meg. Jeg mener det vi har gjort har vært et svik mot alle rundt oss og meg selv, svarer Cappelen.

Hypoteser

Elden var under dagens utspørring opptatt av at Cappelen ved flere anledninger har forklart seg forskjellig om detaljer og presenterte flere teorier for hvorfor han kommer med påstander mot Jensen.

Han var opptatt av å så tvil om troverdigheten til Cappelen.

For eksempel la han fram en hypotese om at kriminelle miljøer ville holde seg unna han hvis han fikk «tatt» Jensen eller at strafferabatten var motivasjon for å komme med påstandene mot Jensen.

- Det er ingen som har presset meg eller truet meg til å dra Eirik Jensen inn i dette, sier Cappelen.

Elden framla også en hypotese om at Cappelen skyldte millioner av kroner til folk i kriminelle miljøer.

- Og de du skylder penger til, er ikke så glad i Eirik Jensen. Vil det kunne være et moment for at de rundt skal følge seg trygge? spør Elden.

Cappelen svarte også her at ingen har presset ham til å forklare seg om Eirik Jensen og det han mener er et «skammelig» og korrupt forhold.