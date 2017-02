Cappelen til Elden: - Du har fått fram poenget ditt for lenge siden

(Dagbladet): - Du, Gjermund. Er du en lystløgner?

Slik startet John Christian Elden sin utspørring av Gjermund Cappelen i forrige uke.

- Nei, svarte Cappelen.

Eirik Jensens forsvarer hadde en klar taktikk: framstille Cappelen som en mann kapabel til å lyve for hvem som helst, når som helst og om hva som helst.

Mandag fortsatte Elden utspørringen med denne taktikken.

Forskjellige forklaringer

Cappelens straffesak er etterforsket både av Asker og Bærum politidistrikt og av Spesialenheten for politisaker. Førstnevnte har etterforsket innførsel og oppbevaring av hasj, mens Spesialenheten har etterforsket samarbeidet med Eirik Jensen som endte i en korrupsjonstiltale.

Elden ønsker å vite hvorfor Cappelen i de første avhørene forklarte seg forskjellig til de to politietatene.

- Jeg valgte å samarbeide med Spesialenheten og ikke med Asker og Bærum. Det var ikke så klokt.

- Hvorfor det?

- Jeg skulle ha gitt en full forklaring med en gang, begge steder.

- Trodde du at Spesialenheten var et lukket rom? spør Elden noe seinere i eksaminasjonen.

- Så dum er jeg ikke. Jeg har gjort mye dumt, men jeg skjønte at dette kom til å bli en fusjon en dag, sier Cappelen, som forteller at han først synes det var vanskelig å snakke om de andre i nettverket sitt, som da var hans venner, men som nå sitter på tiltalebenken i Borgarting lagmannsrett tiltalt for narkotikavirksomhet.

Gjeld

Hasjbaronen forklarte først i avhør at han hadde 10-11 millioner i hasjgjeld.

- Hadde du noen gjeldssituasjon? spør Elden.

- Nei, det er feil, svarer Cappelen, som forklarer at han heller aldri hadde behov for å låne penger av Jensen. Eks-politimannen har forklart at han lånte Cappelen 30 000 kroner så han ikke skulle ty til forsikringssvindel.

- Ingen vendetta

I retten forteller Cappelen at han tenkte mye på at han ville fortelle politiet om Jensen-samarbeidet etter pågripelsen.

- Dette har vært en prosess hele veien, man får tid tenke på cella. Jeg ville ta oppgjør med at dette har vært svik mot samfunnet, sier Cappelen.

- Etter det har du ikke kommet med noen løgner? spør Elden.

- Jeg har ikke sagt at jeg har sett lyset, Elden, svarer Cappelen.

Videre sier han at det ikke har vært ment som en hevn eller en vendetta mot Jensen.

- Men jeg følte det ble riktig, og diskuterte mye med advokaten min om det. Det var en vanskelig avgjørelse å ta, men jeg tok den og står for det, sier Cappelen.

Han forteller videre at han spurte flere ganger om å få snakke med noen i Oslo-politiet mens han satt på Ila fengsel. Men den 23. desember 2013, like etter pågripelsen, fikk han beskjed om at han ikke fikk snakke med andre enn tre navngitte kvinner i politiet, forteller han videre.

- Da begynte tankene om at de kunne ha noe på Jensen, sier Cappelen i retten.

- Du har fått fram poenget ditt

Ifølge tiltalen innførte Cappelen 322 kilo fra Spania 14. november 2013. 19. desember ble han pågrepet av politiet. I avhør var han motvillig til å snakke om disse kiloene, noe Elden gjør et poeng ut av.

- Jeg har sagt at når det gjelder samarbeidet med Jensen ville jeg forklare meg om det. Asker og Bærum-saken kunne leve sitt eget liv. Det var kanskje klønete, men du har fått fram poenget ditt for lenge siden, sier Cappelen, hvor Elden svarer at han ikke er ferdig og at han ikke vil gi seg. Han sier han regner med at retten vil si fra hvis de blir lei.

Telefoner

Elden spør Cappelen om kommunikasjon mellom de to på politimannens offisielle tjenestetelefon.

Elden leser opp fra et avhør hvor Cappelen først sier at han ikke kommuniserte med tjenestetelefonen, eller at det nesten ikke ble kommunisert med den.

Videre blir Cappelen spurt om han slettet meldinger på telefoner. I avhør sa han at det kan ha skjedd, men at han ikke hadde noen bevisst holdning til det.

- Var det noen meldinger som lå igjen som var kompromitterende? spør Elden, som viser til at Cappelen sa i avhør sa at meldingene mellom ham og Jensen «ikke kunne bevise noe som helst».

- Nei, det er riktig. Vi har jo prøvd å skrive det på en måte. Man skriver ikke at «nå kommer hasjen fra Nederland via Svinesund». Det har vært bevisst, vi skal ikke skrive noe som er fellende bevis. Det har vært «kommune, gravestart, stille, rolig og sol», sånne ting, sier Cappelen, som beskriver meldingene mellom ham og Jensen.

- Hvordan kunne du være sikker på at det var noe kompromitterende i meldingene?

- Det har ikke vært skrevet noe som er 100 % bevis. Hadde man funnet en meldinger med «gravestart, kommunne», så er ikke det bevis i seg selv. Man må sette det i en kontekst.

Informasjon eller hasj?

I et avhør med Spesialenheten ble Cappelen foreholdt med at etter han ble pågrepet og satt i varetekt, spurte etter sin kildefører, hvor han mente Eirik Jensen.

Elden påpeker at etterforskningen deretter pågår et års tid før noen spør noe mer om dette med «kildefører»

- Ble du spurt av Spesialenheten om det var noe reelt om kilder og informasjon?

- Jeg mener jeg hadde sagt at de var noe, svarer Cappelen.

Elden leser videre fra avhøret at Cappelen sa at han ikke hadde gitt noe informasjon om kriminelle miljøer siden midten av 90-tallet.

- Husker du hvorfor du sa det?

- Nei, svarer Cappelen. Elden leser opp fra avhøret at Cappelen ikke ville ramme andre personer og at han ikke hadde gitt informasjon til Jensen etter han ble «klar i huet».

- Det der var et vanskelig tema. Det var fordi jeg hadde min forsvarer tilstede. Det var vanselig å snakke om det som hadde med informasntvirksomhet å gjøre, svarer Cappelen, som tidligere har forklart at hans forsvarer Benedict de Vibe, ikke visste at han til tider var informant hos politiet.

- Svarer du direkte og klart til Spesialenheten?

- Det er bare en straffesak etter 90-tallet (som han har bidratt til å løse journ. anm.). Som er en konkret sak, svarer Cappelen