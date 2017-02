Cappelen tviler på hva slags kontroll Jensen hadde: - Han er bare én person

(Dagbladet): Eirik Jensens (59) forsvarere, Arild Holden og John Christian Elden, starter i dag sin utspørring av hasjbaronen Gjermund Cappelen (50).

Dagen i retten i dag startet med at Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, holdt en utspørring på 40 minutter. Etter planen skal Jensens forsvarere spørre ut Cappelen i noen dager, og vil etter hvert også gå gjennom år for år kronologisk med hasjbaronen.

Jensen-forsvarer Arild Holden forsøker i sin utspørring av Cappelen å få vite hva Jensen kan ha visst som kan ha vært nyttig for Cappelens hasjinnførsler.

«Solskinn»meldinger

Spesialenheten mener meldinger som «stille her», «kontroll» og «solskinn» var beskjeder fra Eirik Jensen til Gjermund Cappelen om at «kysten var klar», og at politilederen varslet Cappelen om ressursinformasjonen i politiet og at han fikk «betydelige godtgjørelser» for dette i form av hasjpenger. Jensen nekter straffskyld, og hevder at Cappelen var en informant og kilde.

Cappelen sier i utspørringen i dag at han vanligvis fikk beskjed fra leverandører i utlandet når en last var på vei fra opprinnelseslandet, et par dager før den kom inn til Norge. Ifølge Cappelen ga han dermed Jensen umiddelbart beskjed om at ting var i ferd med å skje. Deretter skal «solskinn»-meldingene ha kommet for å si at politiet ikke har Cappelen eller hans samarbeidspartnere i kikkerten.

- Det betyr at ting er bra for meg og mine, sier han.

- Ikke mulig

Cappelen sier han ikke greier å huske om slike meldinger kan knyttes direkte til en av de mange titalls innførslene av hasj til Norge.

- Hvis han har skrevet «solskinn» når lasta er på vei, kan det bety at nå skal du innføre?

- Nei, han kan ikke fortelle når jeg skal innføre. Han kan si det er rolig rundt meg, om noe er tatt og om det er noen aksjoner, sier Cappelen.

- Han har sagt til meg at han har hatt kontroll på ting, men sånn jeg har resonnert det til i ettertid, så er ikke det mulig, sier Cappelen.

- Han er bare én person

- Og det kom du på nå? spør tingrettsdommer Kim Heger.

- Jeg har tenkt litt på det. Han har sagt det, men jeg mener det er vanskelig. Han er bare én person. Han kan ikke ha kontroll overalt. Han kan ikke si «nå kan du kjøre over». Men han kan fortelle når jeg ikke kan kjøre, når det er kontroll på grensa. Det har han gjort. Han har fortalt meg om spesielle aksjoner på grensa, og det kan jo være greit, sier Cappelen.

- Du mener det ikke er mulig for Eirik Jensen - han kan vite om spesielle aksjoner - men ikke noe mer?

- Jo, han kan vite når ting blir tatt, om politiet får informasjon om meg og om folk tyster på meg. Det har skjedd.

- Kan han varsle om tollkontroll?

- Det er det jo hele tida.

Cappelen har tidligere sagt at Jensen blant annet har varslet når kysten var klar, og at han sendte tollere ut på andre oppdrag når enkelte parti skulle tas over grensa. Jensen avviser alle beskyldningene, og tollvesenet mener han ikke hadde slike fullmakter.

Asker og Bærum-politiet

Holden stilte også Cappelen en rekke spørsmål hva Jensen kunne vite om hva som foregikk i Asker og Bærum politidistrikt der Cappelen bodde og hadde sitt hasjlager.

Det har kommet fram at Asker og Bærum-politiet i flere år forgjeves jaktet på Cappelen før han ble pågrepet like før jul 2013.

Ifølge Cappelen skal Jensen også ha vært i konflikt med enkelte tjenestemenn i Akser og Bærum-politiet.

- Det var dårlig forhold, og Eirik har fortalt at det ikke vår så godt samarbeidsklima mellom ham og Asker og Bærum på 90-tallet og starten av 2000-tallet.

Ifølge Cappelen spurte han ikke Jensen om den tidligere politilederen kunne ha kontroll rundt hasjlagrene og personene i hasjligaen som var lokalisert i Bærum.

- Hvorfor ikke det? spør Holden.

- Det var ikke mulig for Eirik å ha kontroll med alt jeg har å gjøre til enhver tid. Jeg stolte på de jeg hadde med å gjøre og at de hadde forsvarlige sikkerhetsanstaltninger, sier Cappelen.

- Eirik kan ikke ha kontroll på det som foregår, ei heller sitte på kontoret til politiet i Asker og Bærum, sier han.

Ifølge Cappelen skulle imidlertid Jensen varsle om han hørte noe om to av hasjligaens mest trofaste, «Legg» (52) og «Brusselgeren» (64).

- Han skulle varsle hvis det var noe informasjon oss hos. Det var selfølgelig en risiko, og det var ikke noe garanti for oss at Eirik kunne varsle om det han visste, sier han.

- Er du enig i at det er ganske begrenset hva Eirik Jensen kunnebidra med i Asker og Bærum? spør Holden.

- Jeg har i hvert fall forstått det i ettertid.

- Ikke hele tida?

- Nei, jeg regnet med at han hadde ganske god kontroll på det som har skjedd, sier Cappelen.

- Samme interesser

Før Holden begynte på sin utspørring, hadde Benedict de Vibe spurt ut Cappelen i omkring 40 minutter. Han gikk raskt gikk gjennom temaer som har vært mye omtalt i retten, som hasjbaronens mange telefoner, økonomi, helse og hvem i hasjligaen som eventuelt visste om Cappelens påståtte samarbeid med Jensen. Han forsøkte også å tegne et bilde av Jensen og Cappelen som noe like.

- Det så ut som Jensen hadde mange av de samme interessene for jordisk gods som deg: Klokker, smykker, biler, reiser og penger. Er det riktig? spurte de Vibe.

. Vi var opptatt av det begge to. Jeg var jo ekstremt opptatt av det. Klokker, biler, forskjellige ting og klær. Jeg var kanskje litt i overkant og litt annerledes der enn Jensen.

- Er det grådighet, spenning eller noe annet som har drevet deg?

- Det er et vanskelig spørsmål. Det har vært en utvikling siden jeg var veldig ung. Jeg hadde rusproblemer og min verden besto i å selge hasj og bruke stoff. Det har vært en kombinasjon av å føle seg vellykket og mestring, svarer Cappelen.