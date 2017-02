Carl Bildt gir Trump «sannheten om flyktninger i Sverige»

(Dagbladet): Donald Trump skaffet seg muligens en uvenn for livet da han begynte å snakke om «det som skjedde i Sverige».

Trump har flere ganger, senest fredag denne uka, holdt fram Sverige som et skrekkeksempel på hva høy innvandring kan gjøre med sikkerhetssituasjonen i et land.

Nå har svenskenes tidligere statsminister, Carl Bildt, tatt pennen fatt for å rette skarp skyts mot verdens mektigste mann i en kommentar i The Washington Post.

Bildts Trump-mistanker

Bildt inviterer blant annet Trump til å faktisk besøke Sverige før han uttaler seg om landet, og går samtidig langt i å beskylde presidenten for å ha manglende politisk innsikt.

«Jeg mistenker at hans faktiske kunnskap om sakene det er snakk om er ekstremt begrenset», skriver Bildt om Trump.

Kronikken har tittelen «Sannheten om flyktninger i Sverige», og Bildt hevder her at innvandring til Sverige er en suksesshistorie, og at innvandring har gjort landet til et bedre land - ikke til et farligere land - som Trump gjentatte ganger har sagt.

Trump ble gjort til latter av mange da han 19. februar dro fram «det som hendte i Sverige i går kveld» en tale for sine tilhengere i Florida. Mange stusset over uttalelsen, ikke minst svensker og svenske aviser, siden det ikke hadde skjedd noe av betydning i Sverige dagene i forkant.

- Vi må holde landet vår trygt. Se på hva som skjer. Vi må holde landet vårt trygt. Se på hva som skjer i Tyskland, se på hva som skjedde i går kveld i Sverige. Sverige! Hvem hadde trodd det? Sverige! De tok inn store mengder, de har problemer som aldri før, sa Trump.

Inviterer Trump til Sverige

Bildt reagerte umiddelbart på saken på følgende vis: «Sverige? Terrorangrep? Hva har han røykt?», skrev han på Twitter.

Nå utdyper den politiske veteranen utspillet i mer formelle termer.

«Jeg er lei for at president Trump sprer rykter om vårt land i sine forsøk på å finne unnskyldninger for tingene han ønsker å gjøre for å stenge USA», skriver Bildt, og legger til: «Jeg vil oppfordre Trump til å droppe en av sine golf-helger og heller besøke oss for å se selv».

Bildt, som også var Sveriges utenriksminister fra 2006 til 2014, innrømmer samtidig at Trump «ikke finner noe paradis» om han skulle komme på besøk. Tidligere denne uka ble butikkvinduer knust og biler satt i brann i Rinkeby, en drabantby utenfor Stockholm kjent for sin høye andel innvandrere.

Stengte dører

Fredag ble flere store amerikanske medier - som CNN, LA Times, Politico, Daily Mail, Buzzfeed og New York Times - utestengt fra et pressemøte i Det hvite hus. Trumps pressetalsmann Sean Spicer håndplukket i stedet en gruppe Trump-vennlige medier til å bli med ham under møtet.

Utestengingen skjedde bare få timer etter presidenten også refset mediene i sin nevnte tale for den konservative forsamlingen CPAC.

- De har ingen kilder, så de finner opp folk, sa en tale til jublende oppmøtte.

- Dette er uakseptabel oppførsel av Det hvite hus. Dette er tydeligvis slik de svarer når man rapporterer fakta de ikke liker. Vi kommer til å fortsette å rapportere, uansett, skriver CNN i en offisiell uttalelse fredag kveld.