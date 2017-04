Catherine (80) kjøpte kjole for å bli med barnebarnet på skoleball, men skolen sier nei

(Dagbladet): Bryce Maine går siste året på Eufaula High School i delstaten Alabama i USA.

Tradisjonen tro skal det avholdes skoleball mot slutten av skoleåret, men i stedet for å spørre ei jente i klassen om hun ville være med, valgte han å spørre sin egen bestemor. Det skriver CNN.

Aldri vært på ball

Hun har nemlig aldri selv hatt gleden av å gå på skoleball, og Bryce tenkte at det ville være en fin gest.

- Hun har aldri vært på et skoleball, så jeg tenkte, 'Hvorfor ikke ta med henne?'

Bestemor Catherine var ikke sen med å takke ja, men i stedet var det skolen som satte en stopper for kvelden deres da det ble gjort klinkende klart at det ikke var noe de ville tillate.

Bakgrunnen for avslaget var at skolens regler ikke tillater at elevene har med seg følge som er over 20 år. Et forbud det valgte å opprettholde selv etter at saken har fått bred dekning over hele landet, og faren til Bryce møtte skoleledelsen i et møte mandag ettermiddag.

Aldersgrense

Mitzi Clayton er talsperson for skoledistriktet. Hun forteller til Fox News at det samme gjelder for alle skolene deres.

- Hele poenget med å ha en aldersgrense er elevenes egen sikkerhet. Dersom man begynner å gjøre unntak fra regelen, er det plutselig andre som også vil ha unntak, sier hun.

Også skolens rektor, Steve Hawkins, sier til CNN at dette ikke er prinsipper de kommer til å fire på.

I ti år har jeg vært rektor ved denne skolen, og hvert eneste år gir vi avslag til elever som vil ha med seg eldre personer som sitt følge. Dette er vanlig praksis for de aller fleste videregående skoler.

Spanderer

Men selv om skolen står på sitt, ser det ikke ut til at kvelden til Bryce og Catherine blir en eneste stor skuffelse.

En lokal restaurant har nemlig invitert de to, og spanderer et bedre måltid. Dermed får de to en kveld litt utenom det vanlige, Bryce får vist bestemoren sin hvor mye hun betyr for ham, og Catherine får brukt sin nyinnkjøpte kjole.

Og Bryce har allerede spillelista for kvelden klar.

- Jeg har plukket ut en del sanger hun liker - det er mye Elvis, sier han.