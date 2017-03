Channel 4, The Independent og Donald Trump Jr. anklaget islamisten for London-terroren. Men han sitter i fengsel

(Dagbladet): Den britiske hatpredikanten Abu Izzadeen - også kjent som Trevor og Omar Brooks (41) - ble av flere store medier i dag utpekt som den antatte gjerningsmannen bak London-terroren.

Det er han imidlertid ikke, for Izzadeen sitter fortsatt i fengsel.

Han ble blant annet pekt ut av den store britiske avisa The Independent, som først vise til rapporter og kilder. Artikkelen ble siden fjernet. Også den store TV-kanalen Channel 4 news navnga ham som angriperen.

Donald Trump Jr., sønnen til USAs president Donald Trump, navnga også Izzadeen som terroristen. På Twitter videreformidlet nemlig presidentens sønn en Twitter-melding med to bilder av Izzadeen, et av den faktiske gjerningspersonen som ligger på en båre etter at han ble skutt og det fulle navnet til Izzadeen.

Trump Jr. hadde ikke søndag kveld fjernet meldingen.

Rettet opp

Seinere på kvelden ble det imidlertid uttalt på TV-kanalen Channel 4 at de ikke lenger var sikre på identiteten - blant annet etter å ha sett bevis på at mannen fortsatt sitter i fengsel.

Så kom det en rekke meldinger fra andre journalister, blant annet ABC-produsent, Rym Momtaz, som hadde snakket med advokaten til Izzadeen, som sa mannen var i fengsel og at han derfor ikke kunne stå bak angrepet.

Også Dominic Casciani fra BBC News fikk bekreftet at Izzadeen ikke var angriperen, og at han fortsatt var i fengsel. I tillegg har mannens bror uttalt at han fortsatt er i fengsel.

Channel 4 meldte at han sto bak angrepet klokka 20.00 norsk tid, omkring midt i sendingen sa imidlertid korrespondent Simon Israel følgende:

«Det kan være at vi ikke er så sikre som vi trodde på identiteten til angriperen», ifølge Daily Mail.

Deretter gikk den aktuelle Channel 4-journalisten ut på Twitter og skrev at han tok feil, og slo fast: «Jeg gjorde en feil. Abu Izzadeen er i fengsel».

Ifølge Sky News kjenner politiet identiteten på den antatte gjerningsmannen, men har ennå ikke sluppet det.

Hatpredikant

Izaadeen er blitt kjent som hatpredikant, og var blant annet talsmann for organisasjonen Al Ghurabaa, en britisk islamistisk organisasjon som ble forbudt av britiske myndigheter i 2006 for forherligelse av terror.

Han ble i 2008 dømt for å ha samlet inn penger til terror, og for å ha oppfordret til terror mot britiske og amerikanske styrker i Irak.

Izadeen ble i 2015 pågrepet i Ungarn, da han skal ha vært på vei til Romania. Han og en annen mistenkt radikal konvertitt hadde ikke tillatelse av britiske myndigheter til å reise utenlands, og skal ha blitt utlevert til Storbritannia etter pågripelsen.

I januar i fjor ble han dømt til to år i fengsel for å ha brutt utreiseforbudet, og dermed terrorlovgivningen i Storbritannia, skriver BBC.

På midten av 2000-tallet var han en høyprofilert og radikal islamistisk predikant.

Minst fire er personer er drept og minst 20 er skadd etter dagens angrep i London. Politimannen som ble angrepet og gjerningsmannen som angrep ham er døde. Én kvinne ble også drept i angrepet.

Først ble flere skadd etter at en bil kjørte over flere mennesker på Westminster-brua. Bilen krasjet ved parlamentet, før en mann væpnet med kniv angrep en av de væpnede vaktene utenfor parlamentet.

Det skal bare dreie seg om én angriper, ifølge London-politiet, men de utelukker foreløpig ingenting.

Født i Øst-London

Ifølge The Guardian er Izzadeen utdannet elektirker. Han er født i den østre London-bydelen Hackney til en kristen familie fra Jamaica. Ifølge avisa skal han ha blitt radikalisert som 17-åring.

I en reportasje i The Times fra 2005 - der han er omtalt som leder av sekten Saviour, sier han at han vil dø som selvmordsbomber.

Da avisa infiltrerte sekten, skal mannen som ble feilaktig hengt ut for å stå bak dagens angrep i London ha sagt at det var muslimers plikt å bli selvmordsbombere.

Kontroverser

Den britiskfødte ekstremisten har tidligere omtalt selvmordsbomberne i London 7. juli i 2005 som «hellige krigere» som ville få folk til å «våkne opp og kjenne lukten av kaffe».

Han har tidligere vært ute og hevdet at Osama bin Laden var villig til å inngå en våpenhvile med Storbritannia.

«Jeg er sikker på at om du spør de som døde 7. juli om vi burde forhandle med Osama bin Laden, så ville de si ja, for å få sine liv tilbake, for at de kunne redde seg fra det brennende infernoet under jorda». Izzadeen har også uttalt at han ikke føler noen tilhørighet til det britiske samfunnet.

Choudhary-støttespiller

Izzadeen er en av Anjem Choudharys støttespillere. I offentlige sammenhenger har de ofte blitt avbildet med hverandre, og Choudhary har selv publisert bilder av seg selv med Izzadeen ved sin side. Choudhary er Storbritannias kanskje mest kjente islamist.

Choudhary har i lang tid blitt ansett som den mest hatefulle muslimske predikanten i Stobrirtannia og har i over 20 år vekket harme for sine uttalelser. I flere tiår har han blitt overvåket av britisk politi og etterretning.

I august i fjor ble Choudhary dømt til fem og et halvt års fengsel for å ha oppfordret til å støtte terrorgruppa IS.

I 2013 var han full av lovord om den norske islamistiske gruppa Profetens Ummah, som Ubaydullah Hussain var talsmann for i en årrekke.