Christoffer (35) var i butikken lastebilen kjørte inn i: - Alle fikk panikk

Live-published photos and videos via Shootitlive

(Dagbladet): - Jeg hadde fri fra skolen, gikk med musikk i ørene og var akkurat på vei mot ytterdøra i butikken.

- Da ramlet veggen ned rett ned foran meg, sier Christoffer Ung (35) til Dagbladet.

Rett før klokka 15 kjørte en lastebil inn i Drottninggatan i Stockholm og kjørte over flere personer. Minst tre personer er døde.

Etterpå kjørte lastebilen inn i forretningen Åhléns City, der Christoffer befant seg.

Politiet i Stockholm etterlyser en mann i hettegenser som har blitt observert på stedet.

Bombe

- Jeg hørte først et kraftig smell. Plutselig faller veggen rett mot meg, og alle som var i butikken fikk panikk, sier 23-åringen.

- Min første tanke av at det var en bombe, sier han.

Ung forteller at ingen visste hvor de skulle gjøre av seg, og alle løp ut butikken via utgangen på baksiden.

- Det var da vi kom oss ut av butikken vi så hva som hadde skjedd. Inni butikken så vi ikke lastebilen. Da vi kom ut steg det røyk ut fra lastebilen, sier Christoffer Ung, som studerer juss ved Stockholms Universitetet.

23-åringen forteller at da de kom ut på gata, var det kaos.

Ingen i Åhléns-butikken ble skadet.

- Panikk

- Folk hadde panikk. Det var mye panikk. Utenfor var det folk som var redde, de sprang og det gikk rykter om skuddløsninger. Det var en skremmende stemning, sier han og fortsetter:

- Jeg så flere personer som lå på gata. Jeg vet ikke om de var døde. Men jeg så et par personer liggende, forteller han.

Nå forsøker han å komme seg hjem til Bromma utenfor Stockhom , men foreløpig har det vært utfordrende, ettersom både tog, buss og T-bane er innstilt.

- Man er jo helt i sjokk. I begynnelsen var det adrenalin, men når det legger seg, kommer sjokket, forteller Christoffer Ung.

Kaffen reddet livet

Sandra Japundzic Lindquist (35) forteller hun er sterkt preget av hendelsen.

- Jeg gikk på en kafé for å kjøpe meg kaffe. Ett minutt etterpå, da jeg sto i kassa for å betale, så jeg en lastebil kjøre forbi butikken. Hadde jeg ikke kjøpt den kaffen, hadde jeg blitt drept. Det er forferdelig å tenke på, sier Sandra til Dagbladet.

Etter at lastebilen kjørte forbi, så hun en støvsky etter lastebilen.

- Folk skrek, og på kafeen ropte folk «løp, løp, løp», så alle kom seg ut via nødutgangen, sier hun og fortsetter:

- Jeg så mennesker som lå på gata. Folk som hadde blitt overkjørt. Jeg så to døde, i tillegg til at det var en person som det ble lagt pledd over, sier hun.

Trøstet andre

Sandra Japundzic Lindquist bor utenfor Stockholm, så hun måtte få en kompis til å hente henne ettersom kollektivtrafikken står stille.

- Da vi kom ut av kafeen forsøkte jeg å trøste andre. Jeg tror det var min sjokkreaksjon - å konsentrere meg om andre. Jeg kjenner at det er tøft, sier 35-åringen.

Hun sier stemningen i Sveriges hovedstad er annerledes.

- Folk er redde. Alle ser ned på mobilen for å få med seg hva som har skjedd. Alle er påvirket. Til og med folk som ikke har sett noe som helst gråter, sier Sandra Japundzic Lindquist .