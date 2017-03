- CIA jaktet på ham i 19 år: Al-Qaida bekrefter at leder er drept

(Dagbladet): Al-Qaida bekrefter at en av gruppas ledere, Abu Khayr al-Masri, er drept i et luftangrep i Syria.

Det skjer under et døgn etter at beskjeden kom fra en amerikansk etterretningsoffiser om at CIA hadde tatt ham ut etter 19 års jakt.

Masri antas å ha vært al-Qaidas nestleder og ektemannen til en av Osama Bin Ladens døtre. Han skal ha kjørt bil da han ble angrepet.

CIA mener al-Masri var med i planleggingen av angrep mot de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania i 1998.

I en uttalelse fra to fløyer i den islamistiske ekstremistgruppa omtales Masri som en "helt", og det heter at han ble drept i et droneangrep fra "korsfarere" i Syria, skiver NTB.