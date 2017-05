Clinton mener hun hadde vunnet valget om det ikke hadde vært for Putin: - Ville skade meg

Hillary Clinton sier hun hadde vunnet presidentvalget i fjor dersom ikke Russland og FBI hadde lagt hindringer i veien for henne.

Under en lunsj i regi av kvinneorganisasjonen Women for Women International tirsdag, reflekterte Clinton over det som skjedde før og under presidentvalget i fjor.

Hun sa at det var hennes ansvar at hun tapte mot Donald Trump, men at en kombinasjon av hendelser i oppkjøringen til selve valget bidro til å påvirke utfallet.

Clinton trakk blant annet fram FBI-sjef James Comeys brev som ble sendt til Kongressen i oktober der han skrev at FBI fortsatt etterforsket Clintons epost-praksis da hun var utenriksminister.

Hun nevnte også WikiLeaks, som flere ganger offentliggjorde lekkede opplysninger og epostkorrespondanse fra hennes valgkampstab. Dette var opplysninger som mange mener WikiLeaks hadde fått fra russiske hackere.

- Putin påvirket valget og ville skade meg, sa hun.

Clinton sa videre at hun også tror kvinnehat spilte en stor og avgjørende rolle i valgkampen og førte til at hun tapte mot Trump.

(NTB)