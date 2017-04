CNN: Filippinenes president beordrer militæret til å okkupere øyer i Sørkinahavet

(Dagbladet): CNN skriver at Filippinenes president Rodrigo Duterte har beordret det filippinske militæret til å okkupere alle øyer i Sørkinahavet, som Filippinene mener er fillipinske.

- Vi har prøvd å være venner med alle, men vi må opprettholde jurisdiksjonen vår nå, spesielt hva gjelder områdene som ligger under vår kontroll. Og jeg har beordret militærstyrker til å okkupere alle disse, skal Duterte ha uttalt under et besøk ved en militærleir på den filippinske øya Palawan.

Det skal blant annet være snakk om øya Pagasa, også kjent som Thitu, som er en del av Spratlyøyene. Både Filippinene, Kina, Taiwan, Malaysia, Brunei og Vietnam gjør krav på hele eller deler av denne øygruppa.

Ifølge Washington Post sier Duterte at han har beordret militærstyrkene til å reise det filippinske flagget på alle øyer, rev og skjær som Filippinene mener tilhører dem - det vil i utgangspunktet si alle Spratlyøyene.

Videre skal han ha sagt at det er snakk om rundt ni eller ti øyer som han vil bygge bunkerser eller hus på.

Avisa skriver imidlertid at det er uklart hvordan ordren skal gjennomføres, da det vil være vanskelig å bygge ut på noen av de aktuelle øyene.

Spørsmålet om Spratlyøyene dreier seg i all hovedsak om hvem som har råderetten over naturressursene i Sør-Kina-havet. Kina gjør krav på mesteparten av havområdet, helt inntil kysten av nabolandene.

Øygruppa består av ca. 750 småøyer, korallrev og skjær, spredt ut over et stort område mellom sørlige Vietnam og Filippinene. Øyene er ubebodd, men havområdet rundt inneholder store oljeressurser og er rikt på fisk. I tillegg går mye av skipstrafikken i Sør-Kina-havet gjennom farvannet.

Den staten som klarer å få kontroll over Spratly-øyene, sikrer seg med andre ord store naturressurser, samt utvidet kontinentalsokkel og styrket strategisk posisjon.



Konflikten i Sørkinahavet Sju land i Sørøst-Asia gjør krav på ulike øyer og havområder i Sørkinahavet. Under havet ligger det store energiressurser. Det er dessuten mye fisk og internasjonal skipsfart i området.

Brunei, Filippinene, Kina, Malaysia, Taiwan og Vietnam gjør krav på hele eller deler av Spratlyøyene, en gruppe med over 750 øyer og rev. Vietnam, Filippinene og Malaysia styrer ulike øyer i øygruppen i dag.

Kina, Taiwan og Vietnam gjør krav på Paraceløyene, som består av over 30 øyer, sandbanker og rev.

Det er uenighet om hvor Vietnam, Malaysia, Brunei og Filippinenes maritime grenser går.

Indonesia og Kina er uenige om hvem som eier havområdene utenfor de indonesiske Natuna-øyene.

Landene er uenige om grensene for Tonkinbukta.

Kina gjør krav på mesteparten av Sørkinahavet. Begrunnelsen er historiske hendelser som Han-dynastiets ekspedisjon til Spratlyøyene i år 110.

Fra 2014 har Kina erklært et område på 2 millioner kvadratkilometer av Sørkinahavet som en kinesisk fiskerisone.

Kina har i flere år bygd ut holmer og skjær i farvannene, noe som har vakt sterke reaksjoner fra nabolandene og USA.

Filippinene har stevnet Kina for Den internasjonale domstolen i Haag, men Beijing mener domstolen ikke har noen beslutningsrett i spørsmålet.

Voldgiftsdomstolen i Haag slo sommeren 2016 fast i en kjennelse at Kina ikke har territorielle krav på omstridte områder i Sørkinahavet.

Kina sier at myndighetene ikke bryr seg om nederlaget og vurderer å opprette luftforsvarssone over Sørkinahavet. Også Taiwan ser på kjennelsen som et nederlag. (Kilder: NTB, GlobalSecurity.org, Wikipedia)