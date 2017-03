CNN-måling: Trumps tale godt mottatt

78 prosent av dem som fulgte talen til Donald Trump sier de reagerte svært eller litt positivt på det de så, melder CNN.

Tallet kommer fram i en måling TV-kanalen har gjort sammen med meningsmålingsinstituttet ORC rett etter at president Trump talte i en time til Kongressen.

Flere analytikere påpeker at den fortsatt forholdsvis ferske presidenten har grunn til å være svært fornøyd med det resultatet.

CNNs politiske senioranalytiker Stephen Moore sammenligner det med målinger som viser at bare litt over halvparten så mange – rundt 44 prosent – er fornøyd med jobben Trump gjør.

69 prosent sier talen gjør dem mer optimistiske med tanke på hvilken retning landet tar. Like mange mener Trumps politikk vil være bra for landet. Rett før talen var det tallet 58 prosent

Politisk direktør David Chalian i TV-kanalen sier både George W. Bush og Barack Obama gjorde det noe bedre etter at de holdt sine første taler til en samlet Kongress, men at Trump ikke ligger langt bak.

- Det er i samme størrelsesorden, og det er et veldig bra tall for Trump. Vi vet at han før dette hadde en historisk lav oppslutning, og han er en polariserende president. Dette er riktig bra for ham, sier Chalian.

(©NTB)