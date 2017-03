CNN: Trumps tidligere rådgiver skal ha fått nesten 300 000 kroner av Russland

(Dagbladet): Michael Flynn, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, fikk i starten av februar sparken, etter å ha løyet om samtaler han hadde med Russlands ambassadør til USA i overgangsperioden før presidentinnsettelsen i januar.

Før Flynn fikk rollen som nasjonal sikkerhetsrådgiver, jobbet han som sjef for Defense Intelligence Agency (DIA) under Obama-administrasjonen fra 2012 til 2014.

CNN skriver nå at Micael Flynn skal ha mottatt 33 750 dollar, tilsvarende rundt 280 000 norske kroner, fra den statlige russiske tv-kanalen RT, for en tale han holdt i 2015. RT skal også ha betalt for Flynn og sønnens opphold i Moskva.

Ville ikke si hvor mye penger

I tillegg skal Flynn ha mottatt 11 250 dollar fra et russisk flyfraktselskap, samt 11 250 dollar fra et Russland-basert selskap som jobber med cybersikkerhet. Begge disse utbetalingene skal også omhandle taleroppdrag. Ingen av disse selskapene er imidlertid statlig eid.

CNN skriver at informasjonen om pengeutbetalingene kommer fra en demokrattopp som sitter i House Oversight Committee, som kan sammenliknes med Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Demokrattoppen, som skal være Elijah Cummings, har selv offentliggjort dokumentene her.

Flynn har tidligere bekreftet at han holdt talen, men har hele veien avvist at han fikk penger fra Russland, og forklarte at pengene hadde gått gjennom et amerikansk talebyrå, Leading Authorities Inc. Han har heller ikke villet kommentere hvor mye penger han fikk for oppdraget.

Dokumentene som House Oversight Committee nå sitter på, skal vise at sjekken ble oversendt talebyrået fra RT, før Flynn skal ha fått skrevet ut en sjekk av byrået.

Mener Flynn har brutt klausul

NBC News skriver at flere av Flynns kritikere mener at Russland skal ha forsøkt å påvirke Flynn med utgangspunkt i utbetalingene. E-postutveksling mellom RT og Leading Authorities Inc. skal imidlertid vise at RT prøvde å senke prisen på Flynns tale, og at selskapet gikk med på det.

Demokrat Elijah Cumming, som har frigitt dokumentene, mener at Flynn brøt «Emoluments Clause» - en klausul som skal forhindre at personer som tidligere har tjenestegjort i det amerikanske militæret, får utbetalinger fra andre land.

Washington Post skriver at ordlyden i klausulen kom til, fordi man fryktet at amerikanske ambassadører på 1700-tallet muligens tok imot gaver fra rike europeere, som påvirket arbeidet de gjorde for sitt eget land. Den skal imidlertid være lite brukt, noe som medfører usikkerhet rundt hvem som egentlig er omfattet av den i dag.



Ifølge CNN skal Flynn ha opplyst amerikanske myndigheter om reisen til Russland, men Flynns talsmann Price Floyd vil ikke kommentere hvorvidt Flynn informerte om utbetalingen, som han skal ha vært pliktet til å gjøre.