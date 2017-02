CNN: Det amerikanske forsvaret vurderer å sende soldater inn på bakken i Syria

(Dagbladet): Det amerikanske forsvarsdepartementet vurderer å sende styrker inn på bakken i Syria, for å trappe opp kampen mot terrorguppa IS.

Det melder CNN, som siterer en ikke-navngitt kilde i departementet.

Kilden skal ha presisert at det er opp til president Donald Trump å vurdere hvorvidt det blir aktuelt å sende soldater inn i det krigsrammede landet, og at forslaget er ett av mange som vurderes å legges fram for Trump.

I dag har USA kun mindre grupperinger av sine spesialsoldater - som driver opplæring av opposisjonsgrupper - i Syria.