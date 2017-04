Da de livredde øyevitnene så enda en blå lastebil, trodde de angrepet så vidt hadde begynt

STOCKHOLM (Dagbladet): Først så hun folk løpe for livet. Deretter kom den blå lastebilen fra Spendrups rasende forbi butikkvinduet til Dominika Skansen (47).

En tjukk støvsky la seg over hele gata. Butikkeieren kunne ikke se noen ting. Hun ante ikke hva som foregikk.

- Plutselig så jeg en kvinne liggende på gata. Og enda en. Den ene kvinnen var alvorlig skadd. Hun blødde fra hodet, ørene, nesa og munnen, sier Skansen til Dagbladet.

Fire drept

Hun beskriver gårsdagens terrorangrep i Stockholm. I Drottninggata i sentrum av den svenske hovedstaden ble flere personer meid ned av en lastebil i det svenske myndigheter beskriver som et terrorangrep.

Fire personer ble drept og ytterligere 15 personer ble skadet. Åtte av dem alvorlig, deriblant et barn. En 39 år gammel mann fra Usbekistan er pågrepet og mistenkt for å ha stått bak ugjerningen.

Butikkeier Skansen løp ut for å hjelpe å kvinnen hun så ligge på gata, kvinnen som var alvorlig skadd. Skansen skrek etter andre, men det virket som de andre menneskene i Drottninggata ikke kunne høre henne. Etter hvert kom det flere personer til stedet.

- Folk ba meg om å ikke røre på henne for mye. Hun kunne ha brukket nakken. Forsiktig plasserte jeg klærne hennes over sårene for å stoppe blødningene, sier Skansen.

Personene som kom den skadde kvinnen, en eldre dame, til unnsetning, bestemte seg for å snu henne.

Dro kvinnen inn i trappeoppgang

Etter hvert kom det mange for å hjelpe, forteller Skansen, men så begynte flere personer i Drottninggata å løpe og skrike. I enden av gata kom det enda en lastebil, også den blå. Menneskene som øyeblikk tidligere hadde vært vitne til at én lastebil meide ned flere personer, stirret nå på enda en lastebil.

- Folk løp. Jeg sto ved siden av den skadde kvinnen og forsøkte å dra henne inn til butikken. Jeg skrek etter hjelp for det var tungt å dra henne alene. Så kom det en kvinne til for å hjelpe, sier Skansen.

Sammen fikk butikkeieren og den andre kvinnen dratt den skadde kvinnen inn i en trappeoppgang.

Nå ventet de på enda en terrorbølge, på at enda en blå lastebil skulle kjøre nedover den folksomme gågata og forårsake enda mer død og fordervelse.

- Det viste seg å være en falsk alarm. Lastebilen kjørte inn i en annen gate, men folk var veldig redde for den. I likhet med den andre lastebilen, var også denne blå. Folk var i sjokk, sier Skansen.

Etter hvert kom ambulansen til stedet hvor butikkeieren hadde dratt inn den endre kvinnen. Hun var fremdeles i live.

- Det første ambulansearbeiderne gjorde var å gi henne en rekke sprøyter. Så måtte de gi henne livreddende førstehjelp. De fikk liv i henne igjen. I ambulansen måtte de også forsøke å få liv i henne igjen, sier Skansen.

Hoppet unna lastebilen

Rundt et døgn etter det dødelige terrorangrepet, er Skansen tilbake i butikken hun eier og driver. Fremdeles er deler av Drottninggata stengt. Flere steder i den lange gågata har folk lagt ned blomster lørdag formiddag og ettermiddag. På noen av stedene hvor blomstene ligger ble mennesker drept i går.

49 år gamle Diep Van Hung fra Vietnam var én av dem som så lastebilen kreve menneskeliv i går ettermiddag.

Rett før lastebilen var i ferd med å treffe ham, hoppet han unna.

- Så løp jeg inn i en butikk, sier 49-åringen til Dagbladet.

Da han kom ut så han at en kvinne han så ble påkjørt lå livløs på bakken. Av flere vitner Dagbladet har snakket med virker det som om denne kvinnen var terroristens første offer.