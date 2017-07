Da det norske paret havarerte på Autobahn, ble mannen (65) borte i timesvis. Han endte her på fest

(Dagbladet): Lørdag kveld havarerte bobilen til et norsk ektepar på Autobahn ved Arsten like utenfor Bremen i Tyskland.

Et feriemareritt for de fleste, da bilen de kjørte var tom for bensin.

Den 65 år gamle mannen skal ha hevet seg raskt på sykkelen. Han ville komme seg til nærmeste bensinstasjon for å fylle noen kanner med bensin.

Kona, som ifølge avisa Neue Osnabrücker Zeitung, er 66 år gammel, skal ha blitt stående alene ved bilen.

Ble stående alene

Der skal hun ha blitt stående i flere timer alene, for mannen skal - ifølge avisa - ha bestemt seg for å finne drivstoff til seg selv.

I løpet av sykkelturen skal mannen tatt en avstikker og havnet plutselig på en fest arrangert av skytterlaget i nabobyen Stuhr.

På den tradisjonsrike festen Schützenfest hadde nemlig skytterlagets medlemmer samlet seg for en festival tre dager til ende med konserter og øldrikking.

Kona bestemte seg for å begynne å lete etter mannen da det hadde gått noen timer. Ifølge politiets pressemelding skal hun ha varslet politiet i Bremen klokka 2010. De iverksatte søk etter ektemannen.

- Mann fant ikke veien tilbake

Men rundt klokka 01.00 natt til søndag, kunne lokalpolitiet i Weyhe komme med en melding til politiet i Bremen. Politiet hadde fått inn en telefon fra skytterlagets fest i Stuhr. En mann som ikke fant veien hjem befant seg på festivalen, skriver Weser-Kurier.

Mannen viste seg å være den savnede 65 år gamle nordmannen, som nå hadde fylt opp med både alkohol og drivstoff.

Parets bil ble så tauet til en bensinstasjon før de ble gjenforent.

Politiet bekrefter

Dagbladet har tirsdag formiddag vært i kontakt med politiet i Bremen, som bekrefter at de ble kontaktet av den norske kvinnen.

- De gikk tom for bensin, så ektemannen ønsket å kjøpe bensin på den nærmeste bensinstasjonen. På vei dit gjorde han et stop på Schützenfest i Bremen, hvor han tok et par drinker for mye, sier pressekontakt Jana Schmidt ved Bremen-politiet.

- Mens mannen var på festen, ventet kona hans ved bilen. Etter noen timer ringte hun politiet og det ble iverksatt en leteaksjon. Rundt midnatt fant politiet mannen, som ikke visste hvor han var, og vi gjenforente paret, fortsetter hun og tilføyer:



- Om de fortsatt er et par, vet ikke vi.



Politiet har også skrevet om hendelsen i en pressemelding.

- Artig sak

Alexander Carapinha Hesse i skytterlaget kunne knapt tro sine egne øyne da han leste om historien. Hesse var selv på festen, og må le av hele saken.

- Jeg hørte om det først søndag morgen. Det er en artig sak for Stuhr skytterlag og for byen vår. En person leste på Facebook om festen vår og at dette hadde skjedd. Jeg spurte alle mine kolleger i laget, men ingen husker en slik nordmann, sier Carapinha Hesse til Dagbladet.

- Vi så ham ikke på festen, men det var en stor sak i nyhetene som gikk viralt, sier han til Dagbladet.

Ettersøker nordmannen

Carapinha Hesse er klar på at skytterlaget aldri har fått like mye oppmerksomhet som etter helgas fest. Derfor ønsker han nå å få tak i nordmannen.

- Vi leter etter ham. Vi vil gi ham og kona en gave. Kona er sikkert litt sur. Når politiet ga nyheten om at han festet, var sikkert ikke det den beste nyheten.

Han sier Schützenfest er en stor begivenhet i byen, og at alle er velkomne.

- Det er tre dager med fest, og vi drikker en del øl.

- Vi er nødt til å gi de en liten gave for bryderiet og for all oppmerksomheten de har skaffet oss, sier Hesse, som håper det kan hjelpe at saken blir omtalt i ei norsk avis.

