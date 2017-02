Da Donald Trump møtte Canadas statsminister for første gang, var det datteren som styrte ordet

(Dagbladet): Canadas statsminister Justin Trudeau og USAs president Donald Trump har møttes for første gang. De to lovet å samarbeide om grensekontroll, kampen mot IS og om økonomisk vekst i de to landene.

De kom fram under en pressekonferanse i Det hvite hus mandag kveld, norsk tid, skriver NTB.

I forkant av møtet deltok de to på en rundeborddiskusjon med kvinnelige bedriftsledere fra begge landene. Trump leste opp det som sto på arket foran ham; om hvordan man må legge til rette for kvinnelige ledere i næringslivet.

- Vi må gjøre det enklere for kvinner å kombinere både jobb og familie. Vi må gjøre det enklere for kvinnelige entreprenører å få økonomisk kapital. Det gjelder egentlig alle entreprenørerr; systemet fungerer ikke godt nok for entreprenører som trenger økonomisk bistand, men kanskje særlig dårlig for kvinner, sa Trump.

Saken fortsetter under bildet.

Deretter snakket Trump og Trudeau ifølge NTB om opprettelsen av en felles arbeidsgruppe som skal fremme kvinner på arbeidsplassen.

Ivanka i spissen

Trudeau understreket at kvinner har vært nødt til å passere flere hindre for å lykkes i næringslivet.

Og den som styrte ordet rundt bordet?

Ivanka Trump, presidentens datter.

Hun var plassert ved siden av Trudeau, og åpnet diskusjonen etter at de to mennene hadde talt, skriver NTB. Det var hun som organiserte møtet, ifølge The Independent.

Ivanka Trump snakket blant blant annet om hvordan kvinners mammapermisjon bør gjennomføres. Faren hennes sa at han vil gi kvinner seks uker betalt permisjon etter fødsel, ifølge den britiske avisa.

Presidentdatterens opptreden skjer mens det stilles stadig flere spørsmål ved Trumps evne til å skille familieimperiet fra de offisielle pliktene.

Ikke første gang

Allerede før Trump offisielt hadde tatt over presidentstolen, ble det kritisert at datteren var med på møter med statslederne den da påtroppende presidenten møtte. Det viste seg for øvrig at historien bak møtet med japans statminister var mer alvorlig enn først anntatt.

Ivanka Trump har også måttet tåle kraftig kritikk etter at hun promotorte et armbånd fra eget merke, som hun hadde på seg i et TV-intervju med sin far, har Dagbladet skrevet tidligere.

Trump valgte i tillegg sin egen svigersønn, Ivankas ektemann, til seniorrådgiver da han ble president - i strid med en eldre amerikansk forskrift.

Pinlig møte

Justin Trudeau er den tredje utenlandske lederen som tas imot av Donald Trump. Det forrige møtet var med Japans statsminister Shinzo Abe, der en noe pinlig og langvarig håndhilsen ble foreviget (se video).

Saken fortsetter under videoen.

Trump nikket og smilte mens Japans statsminister talte, men forsto ikke ett kløyva ord.

45 år gamle Justin Trudeau omtales som en liberaler, er forkjemper for frihandel og ønsker syriske flyktninger varmt velkommen til Canada. Han kaller seg feminist, og halvparten av regjeringsmedlemmene hans er kvinner.

Saken fortsetter under bildet.

Trump har på sin side få kvinnelige ministre (og ingen latinamerikanere, og han har inntatt en proteksjonistisk holdning til handel, og han prøver å hindre flyktninger og innvandrere i å komme til USA, skriver NTB:

Enige

De to framsto på mange måter som to ledere som er enige om det meste. Med statsminister Trudeau ved sin side sa Donald Trump ingenting om framtida til frihandelsavtalen NAFTA, som han tidligere hadde varslet at han ville reforhandle.

Presidenten lovet imidlertid å bygge handelsbruer med naboen og varslet et nært samarbeid blant annet om migrasjon og grensekontroll, skriver NTB.

- Vi hadde et veldig produktivt møte, sa Trump, som var full av lovord om naboen da han leste opp sin uttalelse under pressekonferansen.

- Vi forstår at begge våre land er sterkere når vi slår kreftene sammen i saker som gjelder internasjonal handel, sa Trump ifølge NTB.

Trudeau fulgte opp med å fastslå at Canada og USA er et fremragende eksempel på godt naboskap.