Da eieren var inne og leverte i barnehagen, tok morgenen en uventet vending

(Dagbladet): Klokka 07.25 i dag trillet en bil ut i vannet ved fergekaia i Arendal.

Politiet i Agder meldte åtte minutter seinere at bilen sank, men at dykker og bilberger var på vei for å forsøke å få den opp igjen.

0725 Arendal ved gamle Rådhuset: bil har trillet ut i vannet ved fergekaien.Bilen er tom. Brannvesenet og politiet på vei. — Politiet i Agder (@politiagder) April 28, 2017

Ingen passasjerer befant seg i bilen da den forsvant ned i vannet.

- Vi var ikke på stedet, men eier var til stede og ifølge Agderposten ser det ut til at det kanskje er et håndbrekk som er glemt, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til Dagbladet.

- En dårlig start på dagen, med andre ord?

- Jeg ville i alle fall følt det sånn, sier Kleivane.

Agderposten har vært i kontakt med eieren av bilen - en ung kvinne som var inne og leverte datteren i barnehagen.

- Er det din bil som holder på å synke?, skal en barnehageansatt ha spurt.

Avisa skriver at kvinnen, som ønsker å være anonym, innrømmer å ha glemt håndbrekket i morgenstresset.