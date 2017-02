Da familien gikk om bord på cruiset, var de fire. Nå er faren arrestert for drap

(Dagbladet): En tysk 46 år gammel mann, som var på cruiseferie med familien i Middelhavet, er pågrepet for å ha drept sin kone og sitter nå varetektsfengslet i Italia.

Det melder The Irish Times.

Da familien, som bor i Dublin, gikk om bord på 10-dagerscruiset, var de fire. På mandag, da MSC «Magnifica» gikk til land nord for Roma, var familien bare tre, mannen og de to barna.

Var på vei til Dublin

Familiefaren, som jobber som IT-konsulent for Apple, skal ikke ha meldt fra til kapteinen om at han savnet kona, men alle passasjerene ble telt opp, og mannskapet fant dermed ut at de manglet én person. Mannskapet hadde heller ikke sett kvinnen den siste tiden.

Ektemannen ble pågrepet på Ciampino-flyplassen, hvor han var på vei til å gå om bord et fly til Dublin.

Den irske avisa skriver lørdag at en italiensk domstol behandlet saken fredag. Dommeren besluttet at mannen skulle holdes vartektsfengslet, både på grunn av hans «suspekte» oppførsel og på grunn av unnlatelsefare.

- Trodde hun hadde dratt hjem

Tyskerens forsvarer, Luigi Conti, sier at mannen har forklart seg om konas forsvinning og om at han ikke hadde meldt fra til kapteinen.

Han forklarer at da cruiset seilte fra La Velletta i Malta til Katakolon i Hellas, fortalte kona at hun var lei av cruiset, at hun ikke koste seg og at hun ville av båten, skriver avisa.

Da de kom fram til Katakolon, bestemte kona seg for å bli om bord mens han og barna dro på sightseeing, forklarer mannen. Da de kom tilbake, hadde kona forlatt lugaren og tatt med seg bagasjen.

Mannen forklarer at han ikke meldte henne savnet med det samme fordi hun hadde oppført seg liknende tidligere, altså reist hjem fra familieferie. Mannen antok at hun hadde reist hjem til Dublin.

Tenker på kona

Han var derfor ikke bekymret, og hadde bedt rengjøringspersonalet om at kun tre senger i lugaren skulle res opp, fordi kona hadde forlatt skipet.

Mannens forsvarer sier at minst en av rengjørerne har bekreftet 46-åringens forklaring om at han fortalte dem om at kona hadde forlatt skipet.

Forsvareren sier at mannen prøvde å kontakte kona dagen etterpå, men at hun ikke hadde svart.

Ifølge forsvareren er mannen rolig, men bekymret for kona, barna og ham selv.