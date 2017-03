Da faren fikk høre at tenåringsdatteren var lesbisk, voldtok han henne «for å vise at det var bedre å ha sex med menn»

NEW YORK (Dagbladet): Den 54 år gamle faren fra Coventry i England, ble dømt til 21 års fengsel i Warwick Crown Court, skriver The Coventry Telegraph.

Mannen hadde på forhånd ikke erkjent straffskyld på de ni tiltalepunktene for seksuelle overgrep og voldtekt av barn. Retten mener imidlertid at mannen begikk seksuelle overgrep mot to døtre over en periode på 20 år.

Da den ene datteren fortalte faren at hun var lesbisk, voldtok han henne på brutalt vis «for å vise at det var bedre å ha sex med menn enn kvinner», ifølge dommeren.

- Rystende bevis

- Rette hørte fra begge disse kvinnene. De har begge tatt alvorlig psykologisk skade av din oppførsel. Å høre at en av kvinnene følte skyld for å forlate søsteren sin i din nærhet, var det mest rystende beviset, sa dommer i saken, Andrew Lockhart, til den dømte overgriperen.

Han dømte 54-åringen til 21 års fengsel. Mannen blir også registrert som seksualforbryter for resten av livet.

- Over en periode på 21 år begikk du alvorlige seksuelle overgrep mot døtrene dine, sier dommeren.

Overgrepene mot den ene datteren skal ha startet da hun var 11 år og varte i en periode på tre år.

- Det påvirket henne veldig. Hun forlot hjemmet og trodde at søsteren ville være trygg fordi hun trodde at du aldri ville ta på henne på samme vis. Men du gjorde det samme mot den andre datteren, sier Lockhart.

Da den andre datteren var 16 år, sto hun fram som homofil.

- Du reagerte med å vise ukontrollert sinne, og du bestemte deg for å voldta henne for å vise henne hvorfor det ville være bedre å ha sex med menn enn med kvinner. Vitnemålet hennes var rystende å høre. Voldtekten omfattet degradering og ydmykelse. Forbrytelsen viste din fiendtlighet mot henne som lesbisk, sier Lockhart.

- Blir hørt

Overgrepene mot døtrene foregikk på 1980- og 1990-tallet, og voldtektsmannens forsvarer, Sally Hancox, tok til orde for å gi ham en kortere straff. Hun påpekte at det var gått flere år siden han begikk forbrytelsene, men fikk ikke rettens medhold.

- Ofrene i denne fryktelige saken har vist et utrolig mot ved å snakke ut og sørge for at denne onde overgriperen blir stilt til ansvar. Det er avgjørende at de nå får den støtten de trenger i forsøket på å komme seg videre i livet. Denne saken viser at overgrepsofre vil bli hørt uansett hvor lenge det er siden det skjedde, eller hvem overgriperen var. De trenger ikke å lide i taushet, sier en talsmann for National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) til Coventry Telegraph.