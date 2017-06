Da fengselsbetjenten gikk i bakken hadde de alle muligheter til å stikke av. I stedet hylles de for sin innsats

(Dagbladet): For halvannen uke siden ble to fengselsbetjenter skutt og drept av to fanger i delstaten Georgia under et rømningsforsøk.

De to ble senere arrestert etter en biljakt i delstaten Tennessee, og er nå ifølge Reuters tilbake bak lås og slå.

Nettopp derfor har historien om en annen fengselsbetjent som gikk ned for telling i den samme delstaten vekket oppsikt.

Men denne gangen ble fangene hans redningsmenn.

Reddet

Det var forrige mandag at mannen fikk et illebefinnende mens han og seks fanger arbeidet på en avsidesliggende kirkegård i Polk County.

Mannen gikk i bakken, og sheriff Johnny Moats forteller at fangene enkelt kunne stukket av med vokterens våpen og latt ham ligge.

- De kunne gjort hva de ville. De var der ute helt alene, og om de hadde etterlatt ham der, hadde ingen funnet ham før det hadde gått flere timer, sier Moats til Time.

I stedet tok de innsatte grep.

De åpnet skjorta og fjernet den skuddsikre vesten hans for at han ikke skulle bli for varm. Deretter brukte de vokterens telefon til å ringe 911 og ba om hjelp.

- De ble hos ham. Dersom han ikke hadde fått hjelp, vet jeg ikke hva som hadde skjedd, sier Moats.

Strafferabatt

Sheriffen trekker også inn drapet på de to andre fengselsbetjentene Christoper Monica og Curtis Billue, og peker på at disse seks fangenes behandling av den bevisstløse vakten dermed blir enda viktigere.

- Etter å ha vært vitne til den grufulle menneskejakten etter to innsatte som drepte to fengselsbetjenter, vet vi at mandagens hendelse kunne endt på en helt annen måte.

De seks innsatte som kom betjenten til unnsetning, soner alle kortere fengselsstraffer, og har nå fått strafferabatt for sin innsats.

Uavhengig av hvor lenge de har igjen å sone, kuttes nå straffen med 25 prosent for hver av fangene.