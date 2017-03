Da han ankom åstedet, kunne naboene høre de desperate hylene hans

(Dagbladet): En 18 år gammel mann fra Franklin County i delstaten North Carolina er siktet for drapet på sin egen mor mandag denne uka.

18-åringen skal selv ha ringt politiet, og da myndighetene kom til familiens hjem skal han ha møtt politibetjenten med en slakterkniv i hånda og morens hode i den andre. Det forteller sherif Kent Winstead til den lokale TV-stasjonen WRAL.

- Grusomme scener

Til Raleigh News and Observer sier Winstead at 18-åringen holdt linja med politiet helt til de ankom åstedet.

Da han så at politiet var der, skal den unge mannen ha satt fra seg hodet før han ble lagt i jern.

- Det var grusomme scener ... jeg kan ikke engang fortelle hvor mange sår hun hadde, sier Winstead.

Desperate hyl

Det rapporteres også at to av den avdøde kvinnens andre barn, to jenter på henholdsvis to og tre år, skal ha vært til stede i huset da drapet fant sted. Ytterligere ett barn skal ha vært på skolen.

En av familiens naboer, Eddie Garner, forteller til WRAL at han kjørte forbi huset like etter arrestasjonen, og så at politimannen hadde et «skrekkslagent» uttrykk i ansiktet.

En annen nabo sier til TV-stasjonen WTVD at de kunne høre de desperate hylene fra den avdøde kvinnens ektemann da han kom hjem den ettermiddagen.

- Jeg vet ikke hva politibetjentene fortalte ham, men vi kunne høre hvordan han reagerte, sier Eddie Garner.

Skal evalueres

I går ettermiddag skrev Charlotte Observer at den 18 år gamle mannen oppholder seg i USA ulovlig, og at toll- og immigrasjonsmyndighetene (ICE) ønsker å deportere ham. Den unge mannen er opprinnelig fra Honduras.

Brian Cox, som er talsperson for ICE, sier at en eventuell deportasjon først vil skje dersom 18-åringen blir sluppet ut av fengsel. Straffesaken trumfer med andre ord denne ordren.

Statsadvokaten i North Carolina sa også tirsdag at de vil gjennomføre en evaluering av 18-åringens psyke for å finne ut om han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Nyhetsbyrået Associated Press skal ha vært i kontakt med mannens advokat. De skriver at vedkommende omtaler sin klient som «en alvorlig forstyrret ung mann».

Foreløpig er det ikke kjent hva som er motivet for det bestialske drapet.