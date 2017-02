Da han kom opp på siden av den vinglende bilen fikk han sjokk. Han skjønte at han måtte reagere

(Dagbladet): Tyske Manfred Kick var ute på Autobahn i nærheten av Munchen da han oppdaget at noe var galt med bilen som lå foran ham.

Bilen, som var en Volkswagen Passat, svingte ukontrollert fram og tilbake, og da Kick kjørte opp på siden av bilen kunne han se at bilens fører satt bevisstløs bak rattet. Det skriver lokalavisa Münchner Merkur.

Han ringte politiet, men skjønte samtidig at han ikke hadde mye tid og at han måtte reagere.

- Trengte hjelp

Kick, som kjører en Tesla Model S, la seg så foran den andre bilen. Han bremset så sakte ned i et forsøk på å stoppe den løpske bilen. Heldigvis for de to gikk det bra.

- Jeg måtte stoppe bilen hans på et vis, om ikke hadde den fortsatt til evig tid. Det var tydelig at han trengte hjelp, sier han til avisa.

Men Kicks gode gjerning stoppet ikke der. Etter at de to bilene omsider hadde stoppet opp, sprang han bort til den bevisstløse mannen, og passet på ham til ambulansepersonalet ankom.

Det lokale brannvesenet, som selv har lagt ut en oppdatering på sin Facebook-konto, beskriver Kicks handling som «utrolig modig».

Kick ytret selv at han var litt bekymret for at forsikringen hans ikke skulle dekke skadene på bilen, selv om han understreket at det viktigste var at det går bra med mannen som hadde fått et illebefinnende.

Det slipper han nå å bekymre seg for lenger.

Skryt fra Musk

Nyheten om hans heroiske innsats har nemlig nådd Tesla-sjefen selv, Elon Musk. I en tweet han la ut på onsdag berømmer han Kick.

- Gratulerer til Tesla-eieren som ofret sin egen bil for å stoppe bilen med den bevisstløse passasjeren på trygt vis, skriver han.

I en påfølgende tweet forsikrer han også Kick om at han ikke har noen grunn til å bekymre seg.

- Som takk vil Tesla dekke alle reparasjonsutgiftene hans, skriver Musk.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2017