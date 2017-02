Da hun ble gravid som 12-åring, ba den 70 år gamle ektemannen om skilsmisse

(Dagbladet): - Den kvelden han tok meg, forgrep han seg på meg. Han sa at han hadde kjøpt meg, og at han kunne gjøre hva han ville meg meg, «Jeg har gitt foreldrene dine penger, jeg kan bruke deg så lenge jeg vil. Holdt kjeft», sa han.

Indiske Muneera Begum (19) var bare tolv år gammel da foreldrene solgte henne inn i et tvangsekteskap med en 70 år gammel mann fra Oman. Hun forteller til CNN at den såkalte «bryllupsnatten» var ren tortur.

- Jeg har ingen utdannelse, og skjønte ikke hva som foregikk. Jeg var bare et barn.

Hør den sterke historien i videoen øverst i saken.

Holdt som sex-slave

Begum forteller at mannen holdt henne innelåst i et rom uten vindu, og at han brukte henne for sex i to måneder, til hun ble gravid. Da skilte han seg fra henne over telefon.

Nå bor Begum sammen med dattera hun fikk med 70-åringen, sin mor, og to andre mennesker på et knøttlite rom i en fattig bydel i den indiske byen Hyderabad.

Moren forteller til den amerikanske TV-kanalen at hun solgte Begum fordi faren var alkoholiker, og at de trengte pengene.

- Vi trodde vi kunne kjøpe et lite hus for pengene. Vi trodde at både vi og Begum kunne få et bedre liv. Det skjedde ikke, sier moren.

Da Begum ble forlatt 12 år gammel og gravid, ble hun så opprørt at hun prøvde å begå selvmord. Hun følte seg helt verdiløs, men så fikk hun hjelp av en ikke-statlig organisasjon ved navn Shaheen. Siden har hun jobbet mot at kvinner og barn skal selges inn i tvangsekteskap.

- Jeg håper ingen må gjennomgå de smertene jeg har følt, sier hun.

Hundrevis av liknende saker

Det er en hel industri rundt salg og tvangsekteskap av barn, hovedsakelig til eldre turister, skriver CNN.

Representanter fra industrien henvender seg til fattige familier, og ber om å få kjøpe barna deres. Deretter finner agenter i flere land i Asia og Midt-Østen klienter som er interesserte i å kjøpe barnet.

Klientene reiser så til den indiske byen for å se og velge det barnet de har mest lyst på.

En lokal prest, som også deltar i menneskehandelen, utsteder så falske bryllupspapirer og skilsmissepapirer med en fremtidig dato. Slik kan klientene bruke barna til de går lei, og deretter forsvinne.

Politiet i Hyderabad forteller til CNN at det finnes hundrevis av liknende saker bare i denne byen.

15 millioner på verdensbasis

Generalsekretær i Plan Norge, Kjell Erik Øie, er ikke kjent med at indiske jentebarn selges som barnebruder til utlendinger.

Barneekteskap i verden: Barneekteskap er definert som giftemål der minst en av partene er under 18 år.

Det er et brudd på menneskerettighetene, og er en av vår tids alvorligste menneskerettighetsutfordringer.

Barneekteskap skjer i alle regioner, og er et globalt problem.

WHO anslår at så mange som 39 000 jentebarn giftes bort hver dag.

FN estimerer at det gjelder rundt 14,2 millioner årlig. Noen barn er så unge som fem år.

Estimater fra WHO viser at i perioden fra 2011 til 2020 vil 140 millioner jenter bli giftet bort. Av de 140 millionene, vil 50 millioner være under 15 år.

I FNs bærekraftmål fra 2015, er et av punktene å avskaffe barneekteskap innen 2030. Kilde: Plan Norge

På verdensbasis blir om lag 15 millioner jentebarn giftet bort hvert år. Plan jobber daglig med å bekjempe barneekteskap i verden, også i India.

- Det er ikke uvanlig at penger er involvert i barneekteskap. Spesielt i områder med fattigdom, og i kulturer hvor det er en generell oppfatning om at jenter er mindre verdt enn gutter, som i India. Jeg har ikke sett noe data på at jenter selges til utlendinger i India, men det overrasker meg ikke at menn som ønsker unge jenter, og er villig til å betale for det, kobler seg på fattigdom, forteller Øie.

Bekjempelsen av barneekteskap er satt på dagsorden i FN, og organisasjonen har som mål å avskaffe det innen 2030.

- Barnekteskap frarøver barn barndommen. De blir tvunget inn i en situasjon de verken er psykisk eller fysisk modne for. Alle barneekteskap er tvangsekteskap, og tvang betyr også tvunget samleie, altså voldtekt, sier Øie.

Er det vanskelig å motarbeide det når foreldre er involvert, slik som her?

- Både ja og nei. De fleste foreldre vil det beste for barna sine. Vi snakker om et samfunn preget av fattigdom og nedarvede strukturer, men det er fult mulig å forhindre det. I India har vi god erfaring med at ungdom engasjerer seg for å stoppe det. Det handler mye om at foreldre må forstå at utdanning av jenter er en bedre tilnærming til økonomisk vekst for hele familien, enn de pengene de tjener på å selge jentebarna, svarer generalsekretæren.

Øie vil ikke kategorisere alle ekteskap som involverer penger som menneskehandel, og forteller at i India er det ofte vanlig at penger blir gitt i forbindelse med bryllup, uavhengig av om tvang er involvert eller ikke. I tilfeller hvor foreldre selger barna sine til eldre menn, er det derimot snakk om menneskehandel.

Barneekteskap er forbudt etter indisk lov, og foreldre eller andre som tvinger barn inn i ekteskap kan straffes.

- Flest fra Nigeria i Norge

Mildrid Mikkelsen, leder i ROSA, forteller til Dagbladet at de heller ikke har mye kjennskap til situasjonen CNN skisserer i India.

Siden oppstarten av ROSA-prosjektet i 2005 har de hjulpet rundt 500 personer ut av menneskehandel i Norge, og vært i kontakt med over 1000 personer fra 62 ulike land.

- Det er flere årsaker til at disse kvinnene kommer inn i menneskehandel. Det er tilfeller hvor foreldre eller slekt er involvert i salget. Mange kommer hit i håp om å få seg en jobb, men blir tvunget inn i prostitusjon for å kunne nedbetale gjelden til bakmenn. Dette er vanlig for kvinner som kommer fra Nigeria .Også finnes det tilfeller av kvinner som får seg en kjæreste som senere viser seg å være haliker, forteller Mikkelsen.

Og legger til:

- Fellest for de fleste er fattigdom og vanskelige levekår.

Ofre fra menneskehandel i Norge kommer fra veldig mange forskjellige land. Nigeria har lenge ligget på toppen, på tross av en liten tilbakegang i det siste. Ellers er det en god del kvinner fra Bulgaria, Romania og Albania. I tillegg kommer det også kvinner fra Latin-Amerika.

- I Norge identifiseres det hvert år rundt 300 nye ofre, men det tallet er veldig usikkert. De fleste er involvert i prostitusjon, men noen utnyttes også innen arbeid. Mellom 40 og 50 kvinner takker ja til å ta imot hjelp fra oss hvert år, men vi snakker med mange flere. Langt ifra alle ønsker å ta imot hjelp, sier Mikkelsen.