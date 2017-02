Da huset begynte å brenne, klarte Shelby (21) på utrolig vis å redde sin 12 dager gamle datter fra flammene

(Dagbladet): Hele lokalsamfunnet i tettstedet Wyoming i Illinois er i sorg, etter at Shelby Carter (21) omkom etter at det brøt ut brann i huset der hun bodde med sin forlovede, sin mor og sin 12 dager gamle datter.

Men det er et lyspunkt i den tragiske hendelsen, der det mandag morgen lokal tid begynte å brenne i stua i første etasje i huset. Brannen spredte seg raskt, og huset sto i full fyr da Carter på svært handlekraftig vis klarte å redde datterens liv, melder CNN.

21 år gamle Shelby Carter, negledesigner og farmasistudent, var alene hjemme med datteren da det tok fyr i stua.

Hun tok umiddelbart affære.

- Hun bant fast babyen i et bilsete, knuste et vindu i andre etasje og slapp babyen ned på bakken, sier Ed Foglesonger, leder for det frivillige brannkorpset i den lille byen.

- Jeg vil tro det er morinstinktet som slår inn og beskytter barnet, sier Foglesonger.

Carters eget liv sto ikke til å redde da brannfolkene kom seg opp I andre etasje og fant 21-åringen livløs.

- Huset var overtent, sier sheriff Steve Sloan i en uttalelse.

- Carter reddet datterens liv. Hun er en helt, slår sheriffen fast.