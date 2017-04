Da Kevin så den unge jenta bak gardinene, skjønte han at noe var alvorlig galt. Det kan ha reddet livet hennes

(Dagbladet): En januarmorgen for litt over to år siden kjørte Kevin Kimmel inn på en bensinstasjon i New Kent County i delstaten Viriginia.

Kimmel, som er trailersjåfør, forteller til CNN at han husker scenen som ganske ordinær med noen biler og færre mennesker, men at det var noe som stakk seg ut. En noe uvanlig campingbil som sto parkert litt på siden av bensinstasjonen.

- Det var en gammel campingbil med svarte gardiner. Den slo meg ikke som noe man tar med familien på ferie i, sier han.

Fattet mistanke

Mistankene hans ble ytterligere forsterket da en mann gikk bort til bilen og banket på døra før han ble sluppet inn.

Kort tid etter begynte bilen å gynge fram og tilbake, og Kimmel la i et kort øyeblikk merke til det han trodde var «ei ung jente» bak de mørke gardinene. Hun forsvant igjen like fort som hun hadde dukket opp.

Da var ikke Kimmel lenger i tvil. Han trakk fram telefonen sin, og slo nummeret til den lokale sheriffen.

Ikke lenge etterpå var myndighetene på plass, og Kimmel ble vitne til at de førte tre personer ut av campingbilen. En medtatt ung kvinne, samt en mann og kvinne som begge hadde på seg håndjern.

Tortur og prostitusjon

Trailersjåføren avga forklaring til både FBI og det lokale politiet, men det skulle ta flere måneder før han fikk høre hva han faktisk hadde avverget.

De to personene i håndjern, Laura Sorenson og Aldair Hodza, hadde lurt den 20 år gamle kvinnen fra sitt hjem i delstaten Iowa. Hun hadde så over lengre tid blitt holdt mot sin vilje, torturert, voldtatt og tvunget til prostitusjon. Det kommer fram av dokumenter frigitt av det amerikanske justisdepartementet.

I retten ble det kjent at de to hadde slått spiker i 20-åringens føtter, brennmerket henne med glovarme metallgjenstander og solgt henne på ulike rastestasjoner til menn som svarte på en kontaktannonse på nettet.

Sorenson og Hodza ble dømt til henholdsvis 40 og 42 år for forbrytelsene. Det kan man lese på FBIs egne sider. Hadde det ikke vært for Kimmel er det ikke sikkert at de noen gang hadde blitt avslørt.

Omtales som en epidemi

Denne formen for menneskehandet blir av Den nasjonale hjelpetjenesten NHTH beskrevet som «en moderne form for slaveri hvor offeret blir tvunget til å utføre seksuelle tjenester eller tvangsarbeid».

Ofrene er som oftest unge kvinner eller barn, men det er også registrert en rekke tilfeller der gutter og menn har blitt utsatt for liknende handlinger. Episoder har blitt registrert i alle USAs 50 delstater ifølge data fra NHTH.

I en uttalelse i februar i år omtalte USAs president Donald Trump menneskehandlene som «en epidemi», og noe han og hans administrasjon ville jobbe hardt for å komme til livs.

- Det er et grusomt problem, og et problem det ikke snakkes nok om. Folk vet ikke nok om dette, og det er noe vi skal gjøre noe med, sa han ifølge CNN.

«Vår verden»

Kimmel selv er en del av Trumps kampanje og kamp mot menneskehandel. Han holder foredrag på seminarer over hele landet, og snakker om sin erfaring til andre trailersjåfører for å øke bevisstheten deres rundt problemet.

- Menneskehandlerne flytter på disse menneskene hele tiden. De forflytter seg ofte i mørket, men når de flytter på dem kommer de inn i vår verden, sier han, og legger til:

- Dersom vi kjenner tegnene og faresignalene bedre, dersom vi bare er litt mer årvåkne, kan vi fjerne en stor del av dette problemet.