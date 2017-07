Da Lotte endelig våget seg ut på stranda, fikk hun beskjed om at det var «ekkelt for menneskeheten»

(Dagbladet): Ett år etter at Lotte Grønbekk Elli fra Sørum i Akershus fikk utlagt tarm og stomipose, våget hun seg lørdag ut på en strand nær Hønefoss sammen med familien.

Der ble hun bedt om å kle på seg, ifølge Ellis blogg.

- Jeg fikk høre at jeg måtte kle på meg fordi det var ekkelt for menneskeheten på denne stranden å se på avføring. Jeg ble så rystet at jeg ikke klarte å svare og derfor sa jeg ingenting, skriver Elli om episoden tidligere omtalt av Romerikes Blad.

- Såret litt ekstra

Da Dagbladet kontakter bloggeren, forteller Elli at hun hadde gått ned 15 kilo i vekt før episoden på stranda inntraff. Hun følte seg vel for første gang på lenge, og valgte å ta på seg bikini.

- At det skjedde ute blant folk, gjorde nok at det såret litt ekstra. Jeg ble egentlig bare stum, sier Elli til Dagbladet.

Elli forteller at hun ikke har noen planer om å slutte å gå i bikini.

Hun etterspør også bedre kunnskap om det å ha stomi. Bloggeren fra Akershus tror at kunnskapsløshet var årsaken til at det fremmede mennesket konfronterte henne på stranda.

- Vi stomi-brukere har like mye rett til å være på stranda, med badedrakt, bikini, posen i eller utenpå buksa. Det såret der og da, men «that's it», slår Elli fast og mener at åpenhet om stomi er viktig.

Les mer om Elli og stomi her

NORILCO-leder reagerer

Det mener også Jane Halvorsen.

Styrelederen for Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft (NORILCO) reagerer sterkt på beretningen til Lotte Grønbekk Elli.

Hun har ingen forståelse for at noen synes at en tett pose, der man ikke ser innholdet, er ekkelt. Samtidig understreker Halvorsen at det er tragisk at noen velger å trakassere folk som er i en sårbar situasjon.

- Det er forferdelig trist å høre. At folk gjør sånt, skyldes manglende kunnskap, sier Halvorsen til Dagbladet.

Ber om åpenhet

Fellesnevneren for folk med stomi, er at de har hatt en alvorlig tilstand. Det kan være skader under fødsel, kreft, Chrons eller en alvorlig ulykke.

Halvorsen etterlyser mer kunnskap blant folk flest om tilstanden, noe NORILCO-styrelederen mener bloggere og instagrambrukere som Lotte Grønbekk Elli bidrar til.

- Det er kjempefint. I løpet av den siste tiden har stadig flere stått fram, og bidratt til mer åpenhet, sier Halvorsen, og understreker betydningen av at folk med stomi er synlige i mediene.

Ikke urenslig

Samtidig legger Halvorsen vekt på at myndighetene må fronte informasjon om tilstanden. Det mener hun er viktig for å få bukt med mytene som mange fortsatt tror på.

- Det er ikke noe urenslig med en slik pose. Den er tett, og det er mer sannsynlig at noen tisser i vannet enn at den lekker, sier Jane Halvorsen i NORILCO.

- Hvis du ser en person med protese, skjønner du at personen har vært i en ulykke. Det samme gjelder en person med en slik pose. Personen har mistet noe, avslutter hun.