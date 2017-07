Da Nick la ut disse bildene, mistet han McDonald's-jobben: - Ofret den for å vise folk hva de spiser

(Dagbladet): - Jeg mener at jeg ikke gjorde noe galt, men jeg ofret jobben for å vise folk hva de spiser.

Det sier Nick, en tidligere McDonald's-ansatt, til den amerikanske nettavisa Huffington Post.

Han ønsket ikke overfor Huffington Post å stå fram med etternavnet sitt. Han ønsket heller ikke å si for hvilken av McDonald's' to filialer i Louisiana-byen Laplace han jobbet for, men for drøye to uker siden gjorde han noe som kostet ham jobben.

På Twitter delte Nick flere bilder fra McDonald's-restauranten, deriblant av iskremmaskinen i restauranten, iskremmaskinens dryppbrett og restaurentens gulv.

- Ikke uvanlig

Det gikk litt tid, men etter hvert ble bildene han publiserte på Twitter delt for alle vinder. Etter hvert ringte mediene, deriblant Cosmopolitan og Teen Vogue, i tillegg til allerede nevnte Huffington Post.

I mellomtida mistet han jobben.

Dagbladet har vært i kontakt med Nick og gitt avisa tillatelse til å publisere bildene.

Han forteller til Huffington Post at forholdene han tok bilde av og seinere delte, ikke var uvanlige i restauranten han jobbet for.

- Noen ganger mistet kollegene mine maten på bakken, men la det oppå hamburgerbrødet igjen. Jeg har sett det gjentatte ganger, sier Nick.

- Ikke representativt

Huffington Post har også fått en uttalelse fra McDonald's sentralt i USA. De presiserer at forholdene Nick har avbildet, ikke er representativt for deres restauranter.

- Vi er fast bestemte på å drive gode restauranter som tilbyr våre kunder mat og service av høy kvalitet, samt rene omgivelser, heter det i uttalelsen.

Om selve bildene poengterer McDonald's at gjenstandene som ble avbildet, skal ikke være i nærheten av maten som serveres.