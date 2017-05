Da nynazistene marsjerte gjennom gatene, stilte Lucie (16) seg i veien

(Dagbladet): Det var mandag at amatørfotografen Vladimir Cicmanec var ute i gatene i den tsjekkiske byen Brno for å dokumentere en 1. mai-demonstrasjon.

Et av bildene han tok blir nå spredd over hele verden.

På den venstre siden står en svartkledd demonstrant med solbriller og barbert hode. Midt imot ham, på den høyre siden, står en 16 år gammel jentespeider ved navn Lucie Myslikova.

- Hun er bare 16

CNN har vært i kontakt med Cicmanec, og han forteller hva som utspilte seg i tsjekkias nest største by på mandag.

- Hun er bare 16 år, men hun sto stolt foran ham, og hadde noen gode argumenter, sier han.

Cicmanec, som til vanlig jobber som programmerer, sier videre at han selv hadde en agenda med å dokumentere demonstrasjonen - å vise nynazistene at de ikke er velkomne, og å gjøre narr av dem.

Hva utvekslingen mellom høyredemonstranten og Myslikova angår, sier han at de snakket om najonalstaten, innvandring og flyktninger.

- Hun forsøkte å forklare ham at nasjonalisme ikke gir mening da alle er mennesker og at ingen bør bli behandlet annerledes, sier Cicmanec.

Også speiderforeninga har delt bildet til amatørfotografen på sin Facebook-side, og skriver at Myslikova var på demonstrasjonen sammen med 7-8 andre speidere.

Innvandringskritisk

Tidligere i år kunngjorde Tsjekkias president Milos Zeman at han vil stille til gjenvalg ved presidentvalget i 2018.

Zeman er kjent som en innvandringskritisk og høyrepopulistisk politiker, og han var også tidlig ute med å gi sin støtte til USAs president Donald Trump. Det skriver NTB.

i 2015 bestemte EU at 160 000 asylsøkere skulle sendes videre til andre europeiske land for å avlaste Hellas og Italia. Tsjekkia er blant landene som har motsatt seg denne kvoteordningen.

Sammen med Polen, Ungarn og Slovenia utgjør Tsjekkia den såkalte Visegrad-gruppa, og har av Hellas blitt anklaget for å sabotere programmet.

David mot Goliat

For ganske nøyaktig ett år siden var det svenske Tess Asplund som gikk sin seiersgang verden rundt da hun stilte seg foran over 300 nynazister under en demonstrasjon i Borlänge.

Fotograf David Lagerlöf fanget øyeblikket, og fortalte til Dagbladet at han trodde bildet skapte engasjement fordi det kan minne om kampen mellom David og Goliat - et lite menneske som står opp mot noe større enn seg selv.

- Hun stiller seg framfor en nazistorganisasjon som er kjent for å være voldsomme, og hun vil ikke flytte på seg. Det finnes en dramatikk i det øyeblikket som jeg tror berører mennesker.

Selv beskrev han bildet på følgende måte på sin Facebook-side:

«En ensom kvinne tar steget ut i gaten og stiller seg framfor Sveriges mest voldsomme nazistgruppe. Stedet er Borlänge 1. mai der nazistene holder demonstrasjon. Kvinnen hever deretter hånden i en gest og nekter å flytte på seg. 'Hva tenker hun nå?' er min forbausede reaksjon mens jeg hever kameraet for å ta bildet. Foran henne nærmer organisasjonens ledere seg med alvorlig stillhet. Kvinnens blikk møter tilsynelatende mannen i midtens, lederen for nazistorganisasjonen, som ser ut til å stirre tilbake. Det blir en kort 'blikk-kamp' før politiet griper inn og får kvinnen bort.»

- Veldig agressivt

For bare en snau måned var det britiske Saffiyah Khan som ble verdenskjent etter en liknende gest da et bilde av henne under en English Defence League-demonstrasjon i Birmingham gikk viralt.

English Defence League kaller seg selv antijihadismens fortropp, og er fremmedfiendlige, konservative og euroskeptiske med flittig bruk av ridderbilder og engelske flagg.

Khan fortalte til BBC at hun gjerne skulle holdt seg unna, men at hun gikk mellom da hun så en annen kvinne omringet av rundt 25 store menn. Ifølge Khan hadde kvinnen ropt «islamofob» først.

- Han hevet fingeren mot fjeset mitt, det var veldig agressivt. En politimann var der, så da tok mannen bort fingeren sin. Men jeg ville ikke svart på en voldelig måte, sa hun.