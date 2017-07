Da presidenten i Venezuela skulle stemme, fikk han beskjed om at han ikke eksisterte

(Dagbladet): Under skjebnevalget i Venezuela, hevder opposisjonen i landet at alt er tilrettelagt for at presidenten og hans sosialistparti skal vinne.

Det stemte imidlertid ikke da president Nicolás Maduro skulle stemme søndag, skriver nyhetsbyrået AFP.

Da Maduro skannet ID-kortet sitt for å avgi stemme, ga datamaskinen følgende beskjed: «Denne personen eksisterer ikke eller så er ID-en ugyldig.»

Meldingen ble fanget opp av mediene og spredte seg som ild i tørt gress.

Måtte finne fram ny ID

ID-kortet det dreier seg om ble utstedt av Maduros regjering får å kunne kjøpe subsidiert mat og gi tilgang til offentlige tjenester.

Presidenten måtte finne fram andre ID-dokumenter for å kunne avgi sin stemme.

Presidenten fikk til slutt avga sin stemme. Da sa han følgende:

- Jeg er den første til å stemme her i landet. Jeg ber om Guds velsignelse, slik at folket fritt kan nyte godt av sin demokratiske rett til å stemme.

Opposisjonspolitiker Freddy Guevara skal etterpå ha skrevet på Twitter, ifølge AFP, at dette var nok et bevis på et systemet i landet ikke fungerer.

- Diktatur

Valget i Venezuela blir omtalt som et skjebnevalg for landet. Både innbyggerne og eksperter mener at dersom presidenten vinner valget, vil Venezuela bli «det nye Cuba».

Uro og opptøyer har preget valgdagen. Minst ni personer er drept, hvorav to barn.

Fram til søndag hadde demonstrantene i hovedstaden Caracas stort sett vært fraværende siden Maduro tidligere i uka innførte protestforbud til over helga og truet med ti års fengsel for dem som bryter det.

Over 200.000 venezuelanske soldater ble utplassert rundt om i landet. Støttet av pansrede kjøretøy tok soldatene i bruk gummikuler, tåregass og sjokkgranater for å slå ned på demonstrasjoner.

Med søndagens dødsfall har minst 120 mennesker mistet livet i sammenstøt mellom politi og demonstranter i Venezuela siden april i år.

Venezuela har, ifølge majoriteten av landets innbyggere, tatt autoritære steg det siste året. Opposisjonen har som mål om å fjerne president Nicolás Maduro fra makta, men presidenten selv vil ha mer makt. Presidenten ønsker nedsette en partilojal grunnlovsforsamling som skal endre grunnloven.

Dersom den nye grunnloven blir vedtatt, kan det føre til at han unngår nye valg. USAs FN-ambassadør sier at valget er et steg mot et diktatur.

NTB/Dagbladet