Da skolen plasserte Isabella og rullestolen bak en plante, ble moren trist og forbanna

(Dagbladet): Isabella Romanow skulle torsdag formiddag motta sitt eksamensbevis ved Roskilde Handelsskole i Danmark. En dag hun hadde gledet seg til og et mål hun hadde kjempet hardt for å nå, men det ble langt fra slik hun hadde sett for seg.

Isabella har muskelsvinn og sitter i rullestol, og da hun kommer inn i salen fylt med stoler ser hun at det ikke er plass til henne i stolrekken.

Deretter legger hun merke til at det ikke er noen rampe opp på scenen der bevisene skal deles ut.

- Jeg gråter vanligvis ikke

Isabella og hennes mor Auli Romanow foreslår overfor skolen at de kan hente rampen de har i bilen, men dette sier skolen nei til av sikkerhetsmessige hensyn.

Løsningen deres er at Isabella får sitte i rullestolen ved siden av scenen.

Til danske BT forteller Isabella at hun ble plassert i et hjørne langt fra vennene sine på scenen, og at hun knapt hørte talene.

- Jeg satt der, helt fortvilet, og holdt på å begynne å gråte. Jeg følte meg virkelig utenfor, sier 23-åringen.

- Jeg gråter vanligvis ikke, for jeg prøver å være sterk, men dette var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Jeg håpet virkelig at jeg kunne komme opp sammen med mine klassekammerater og være en del av fellesskapet.

«Sint og trist»

Auli Romanow ble så forbannet over behandlingen datteren hennes fikk på skolen, at hun i går la ut et bilde hun tok fra salen på Facebook.

Bildet har i skrivende stund blitt delt nesten 10 000 ganger. Til Dagbladet sier hun at hun er dypt og inderlig skuffet.

- Jeg ble så sint og så trist. Det var en ydmykelse for henne å sitte der som en utstøtt.

Hun forteller videre at Isabella fremdeles er veldig lei seg etter det som skjedde i går.

Skolen legger seg flat

Direktøren ved skolen, Jørgen Sloth, forteller til BT at han ikke selv var til stede ved seremonien, og at han ikke i detalj vet hva som skjedde. Han har heller ikke fått tak i de aktuelle personene som hadde ansvaret da BT snakket med ham i går kveld.

- Jeg har selv kontaktet Isabella, og kan ikke si annet enn at jeg beklager dypt. Det er sånt som ikke skal skje - det er helt uakseptabelt. Jeg legger meg flat.

Skolen vil i dag ha en gjennomgang av hvordan dette kunne skje. Auli Romanow sier til Dagbladet at en unnskyldning er vel og bra, men at det ikke på noen måte hjelper Isabella i dag.

Nå velger familien heller å fokusere på bryllupet til Isabella som skal stå den 15. juli.