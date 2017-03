Da Trump og Merkel ble oppfordret til å håndhilse, stirret han bare tomt ut i lufta

(Dagbladet): Den tyske forbundskansleren Angela Merkel ankom i går USA og Det hvite hus. Dette er Merkels første tur til Det hvite hus på over to år.

Det var ventet at de to lederne blant annet skulle snakke om NATO, Russland, det kommende G20 toppmøtet og EU. Trump har tidligere rettet kraftig kritikk mot Merkel, blant annet ved å hevde at hun har «ødelagt» Tyskland ved å ta imot for mange asylsøkere under flyktningkrisa.

Både Merkel og Trump sa i dag at de har produktive samtaler, og at de var opptatt av å inngå kompromisser som kunne tjene begge landene.

Etter et møte i går, ble de to fotografert sammen i det ovale rom. Både da Japans statsminister Shinzo Abe og da Canadas statsminister Justin Trudeau besøkte Det hvite hus tidligere i år, ble denne seansen avsluttet med et håndtrykk.

Det skjedde imidlertid ikke i går. Fotografene spør om Trump og Merkel kan ta hverandre i hånda, men presidenten ser ikke ut til å reagere.

Merkel lener seg etterpå mot Trump, og spør angivelig om han har lyst til at de skal ta hverandre i hendene. Trump velger tilsynelatende å overse Merkels forespørsel, og fortsetter å stirre ut i lufta med hendene samlet framfor seg.

Håndtrykkseansen har de siste timene blitt omtalt av både amerikanske og tyske medler. Også på Twitter reagerer flere på at presidenten tilsynelatende valgte å overse Merkels spørsmål.



Politico er blant flere amerikanske medier som omtaler øyeblikket som «pinlig», mens britiske The Guardian skriver at «Trump overså Angela Merkel».

«Noe til felles» med Merkel

I kveld møtte Merkel og Trump pressen for å fortelle hva de har diskutert i løpet av besøket. Flere reportere fikk i ettertid stille spørsmål, og både tyske og amerikanske journalister grep muligheten til å snakke om Trumps avlyttingsanklager mot Obama.

Obama har via en talsperson avvist at han noen gang har beordret en avlytting av presidenten, og Spicer har uttalt at Trump skrev «avlytting» i anførselstegn, noe som betød at han mente overvåkning generelt.

Under pressekonferansen i dag fikk Trump spørsmål om hvorfor Det hvite hus hadde sitert en sak fra Fox News, hvor det sto at britisk etterretningstjeneste ble brukt som ledd i avlyttingen av Trump Tower under valgkampen.

Da svarte Trump at han og Merkel hadde «noe til felles, kanskje».

- Når det gjelder avlytting fra den forrige administrasjonen, har vi i det minste noe til felles, kanskje.

Ut mot britisk etterretning

Det var under en pressekonferanse i går, at Spicer viste til en Fox News-sak der det ble hevdet at britisk etterretning bisto Barack Obama i den påståtte telefonavlyttingen av Trump Tower. Spicer siterte tidligere dommer Andrew Napolitano på følgende:

«Tre etterretningskilder har informert Fox News om at president Obama gikk utenfor kommandorekken. Han brukte ikke NSA, han brukte ikke CIA, han brukte ikke FBI og han brukte ikke justisdepartementet. Han brukte GCHQ».

Den britiske etterretningstjenesten GCHQ har svart ved å kalle påstandene for nonsens, og avviser at de noen gang har fått en forespørsel om å avlytte Trump.

- Ingen indikasjon på avlytting

Både lederne i etterretningskomiteen i Representantenes hus og leder i Senatets etterretningskomité har uttalt at de ikke har funnet noe som kan bevise at Trumps anklager mot Obama er sanne.

- Basert på den informasjonen vi har tilgjengelig, ser vi ingen indikasjoner på at Trump Tower var gjenstand for overvåking fra noe element i USAs regjering, verken før eller etter valgdagen i 2016, heter det i en felles uttalelse fra komitéleder i Senatets etterretningskomité Richard Burr og medlem Mark Warner torsdag, ifølge CNN.

Trump har tidligere blitt bedt om å legge fram beviser i saken, men pressetalsmann Sean Spicer mente seinest på mandag at det var det amerikanske justisdepartementet som måtte legge fram beviser - og ikke Trump selv.

- Dette har vært en diskusjon i flere rapporteringer. Flere medier har snakket om bevis for avlytting, og andre typer former for overvåkning som har funnet sted. Presidenten var klar på Twitter, det var «avlytting» i anførselstegn. Det betyr mange ulike overvåkningsmetoder. Nå kommer blant annet etterretningskomitéen til å se på dette, og legge fram en rapport. Men jeg tror at flere rapporteringer i mediene tyder på at flere typer overvåkning har funnet sted i løpet av valget i 2016, sa Spicer under en pressebriefing på mandag.

- Så det du sier er at presidenten ikke er nødt til å legge fram bevis?, blir Spicer spurt.

- Nei, det er ikke det jeg sier. Det jeg sier er at forespørselen ble oversendt til justisdepartementet. Det var justisdepartementet som ble bedt om å viderebringe informasjon til Kongressen, ikke Det hvite hus. Da skal man stille spørsmål om bevis til justisdepartementet. Fra vårt perspektiv er det ikke tvil om at flere artikler om overvåkning og annen aktivitet fant sted under valget.