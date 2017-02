Dagbladet traff Trumps nye mann i oktober. Dette var beskjeden til Norge: -Selvfølgelig skal vi redde dere

(Dagbladet): Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, den pensjonerte generalen Michael Flynn, går av.

Det ble kjent i natt norsk tid.

Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren fikk under én måned i jobben, men det er på grunn av samtaler han hadde før USAs president flyttet inn i Det hvite hus, at Flynn må gå.

Den pensjonerte generalen hadde nemlig flere samtaler med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i overgangsperioden før USAs nye president ble innsatt. I sitt oppsigelsesbrev skriver Flynn at han ga visepresident Mike Pence «ufullstendige opplysninger» om disse samtalene.

- Utilsiktet orienterte jeg visepresidenten og andre med ufullstendige opplysninger om mine telefonsamtaler med den russiske ambassadøren, skriver Flynn.

Erstattes av annen general

Han erstattes nå av en annen pensjonert general, generalløytnanten Joseph Keith Kellogg. Sammen med Michael Flynn var de blant Donald Trumps nærmeste støttespillere og rådgivere om utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål under den amerikanske valgkampen. De rykket også stadig ut for å forsvare eller utdype Trumps synspunkter.

Overfor Dagbladet i oktober i fjor, kunne Flynn og Kellogg berolige nordmenn som da hadde fått med seg at Donald Trump stadig vekk sådde tvil om Nato-alliansen.

- Vi er naboland til Russland, og avhenger av dere dersom noe skulle skje. Bør vi bekymre oss med Donald Trump som president?

- Nei. Han tror på alliansen. Som forretningsmann sier han at alle må betale sin andel. Det er en dårlig avtale for oss. USAs tidligere forsvarsminister Robert Gates under president Barack Obama også uttrykte bekymring for at USA betalte mer enn andre og at folk ville bli lei, svarte generalløytnant Kellogg da.

Han la til:

- Du trenger ikke å bekymre deg. Selvfølgelig skal vi redde dere!

Om Donald Trump generelt sa Kellogg til Dagbladet:

- Mannen er en utrolig talentfull leder og har et bra temperament. Han gjør ikke idiotiske ting, slik hun (Hillary Clinton journ.anm) har gjort. Se hva hun har gjort som senator og utenriksminister. Irak, Libya og Russland. Hvis noen er farlige for den nasjonale sikkerheten, er det henne.

Veteranen Kellogg

Joseph Keith Kellogg tjenestegjorde i det amerikanske militæret i 36 år før han gikk av med pensjon. Han tjenestegjorde i den amerikanske hæren under Vietnam-krigen, var offiser for spesialsoldater i Kambodsja og var en av stabssjefene for den amerikanske hæren under den første Irak-krigen, ifølge The Guardian.

Seinere returnerte han til Irak under USAs og George W. Bushs invasjon i 2003. I 2004 var han en av toppene i den nye midlertidige regjeringen USA opprettet i Irak.

Deretter gikk han av med pensjon og begynte å jobbe som konsulent for en rekke storselskaper som solgte tjenestene sine til den amerikanske regjeringa, deriblant selskapet Oracle.

Han fikk så permisjon fra selskapet for å bistå Bush-regjeringen med håndteringen av Irak-krigen.

Islamhat og «Pizzagate»

Michael Flynn var en av USAs mest anerkjente og respekterte etterretningsoffiserer. Som 56-åring i 2014 gikk han av med pensjon som direktør for Forsvarets etterretningstjeneste i USA, en etat med 17 000 ansatte, skriver Politico.

Etter alt å dømme var det hans sterke personligheten og til tider ukonvensjonelle væremåten som kostet Michael Flynn jobben som sjef for USAs militære etterretning. I januar sammensatte Dagbladet et lite resymé av Flynns mest omstridte utspill:

- Denne islamismen, den er som en ond kreft som sprer seg i kroppen på 1,7 milliarder på denne planeten, har Flynn sagt, med referanse til den politiske grenen av islam.

Han har også twitret ivrig om temaet han også har skrevet bok om.

«Frykt for muslimer er RASJONELT: vær så snill og del dette: sannheten frykter ingen spørsmål.»

Da terrorangrepet rammet den franske feriebyen Nice i fjor sommer kom han med følgende oppfordring:

«I de neste 24 timene utfordrer jeg arabiske og persiske ledere til å ta ansvar og erklære deres islamske ideologi for syk og må B heles.»

En gjennomgang CNN har gjort av Flynns Twitter-konto viser at han jevnlig twitrer med og retwitrer fra personer tilknyttet den omstridte alternativhøyre-bevegelsen.

Mest kjent er den såkalte Pizzagate-skandalen, da Flynn videreformidlet teorier om at Hillary Clinton og andre i toppsjiktet av det demokratiske partiet hadde organisert barneprostitusjon fra en pizzarestaurant i Washington.

General Barry McCaffrey har uttalt til MSNBC at twitter-meldingene hans «grenser til demens».