Dan Coats blir USAs nye etterretningssjef

Den tidligere senatoren Dan Coats blir USAs nye nasjonale etterretningssjef. Det betyr at han blir øverste sjef for 16 etterretningsorganisasjoner.

Utnevnelsen var klar onsdag kveld etter at Senatet med 85 mot 12 stemmer stemte for å godkjenne Coats.

President Donald Trump nominerte Coats til stillingen i januar. Han erstatter James Clapper.

Den erfarne politikeren har i flere omganger vært senator for delstaten Indiana. Sist gang han ble valgt var i 2010, men i fjor ga han beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg.

Han har også vært USAs ambassadør i Tyskland under Bush-administrasjonen.

Coats regnes som en strømlinjeformet republikaner. Nå får han i oppgave å lede etterretningstjenester som har fått hard kritikk fra Trump, ikke minst etter at de konkluderte med at Russland blandet seg inn i den amerikanske valgkampen for at Trump skulle vinne.

Senator John McCain, som er en av Trumps fremste kritikere blant republikanerne, sier at Coats vil bli en effektiv sjef, og at han vil greie å gjenreise troverdigheten til amerikansk etterretning.

(NTB)