Daniel (14) fant liket av en tysk jagerflyger på tomta. Nå er piloten identifisert

14-åringen var ute med en metalldetektor på tomta til bestefaren, da han fant et tysk krigsfly med en død flyger og ammunisjon fra andre verdenskrig. Etter omfattende undersøkelser er den tyske soldaten nå identifisert som 19 år gamle Hans Wunderlich. Det opplyser oberstløytnant Hans Hermann Söchtig i den tyske organisasjonen Deutsche Dienststelle i Berlin til Nordjyske Stiftstidende, ifølge NTB.

Ga opp bergingsforsøk

Wunderlich ble født 22. juli 1925 i Neusorg, en by øst for Bayreuth i delstaten Bayern. Flystyrten skjedde ved Birkelse på Nordjylland 10. oktober 1944 med et jagerfly av typen Messerschmitt Bf 109. Tyske soldater ga opp forsøket på å berge flyet, heter det i tyske militærarkiver.

Wunderlichs dødsfall ble ikke bekreftet offisielt før 5. mars 1945, i Holenbrunn, der flygerens far bodde.

Historien om hvordan soldaten ble funnet, etter over 70 år i jorda, er nesten for god til å være sann.

- Da jeg var barn fortalte min farfar meg at det hadde styrtet et fly her under andre verdenskrig. Tyskerne hadde vært på området og ryddet opp, så vi trodde bare at vi kanskje kunne være heldige å finne noen vrakdeler, sa 14 år gamle Daniel til dansk TV 2 i begynnelsen av mars.

- Rimelig vilt

Etter å først ha funnet noen metallgjenstander i myra, begynte far og sønn å grave dypere. For hver centimeter de gravde nedover, ble det stadig mer åpenbart nettopp hvor sensasjonelt funnet deres var.

- Til slutt fant vi også noen beinrester. Det var da vi kontaktet myndighetene, sa Klaus Kristensen, guttens far, til tv-kanalen.

Han beskriver flyet som en pil, som hadde boret seg ned i jorden. Familien har brukt området som landbruksjord i 40 år, uten noen anelse om at hva som skjulte seg under bakken.

- Det var rimelig vilt, at det lå noe der, sa Daniel.

Ingen etterlatte

Flygeren har ingen etterlatte. Hans foreldre er døde, og hans søster døde i 2006 uten å etterlate seg barn. Levningene skal begraves på en krigskirkegård i Danmark.

Soldatens dagbok er funnet i flyet, samt hans håndskrevne navn på et hefte med matkuponger. Det er også funnet sigarettpapir og tegninger av fly i Wunderlichs uniform. Wunderlichs armbåndsur er ødelagt, og de brukne viserne står på klokken 14, tidspunktet da flystyrten skjedde. Uret har initialene HW på baksiden.

Flygerens personlige eiendeler skal stilles ut ved Nordjyllands Historiske Museum. Museumssjef Torben Sarauw uttrykker overraskelse over at det er stor folkelig interesse rundt saken i Danmark, særlig blant skolebarn.

Flyet og flygeren ble tidligere denne måneden funnet sammen med ammunisjon i ei myr nær Birkelse.

Jagerflyet er av typen BF 109 Messerschmitt.

- Over dansk, og ikke minst tysk luftrom, ble flytypen brukt til å angripe bombetokt som gikk ut fra England og inn over Nord-Tyskland, sier militæranalytiker Mikkel Storm Jensen til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

