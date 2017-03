Daniel (14) var ute med metalldetektoren. Fant tysk krigsfly og død pilot på tomta

(Dagbladet): Historien er nesten for god til å være sann. Men bare nesten.

Det virket også utrolig for danske Daniel Kristensen (14) og faren, som med hjelp av en metalldetektor fant et tysk krigsfly med en død flyger og ammunisjon fra andre verdenskrig i en myr på familiens tomt.

- Da jeg var barn fortalte min farfar meg at det hadde styrtet et fly her under andre verdenskrig. Tyskerne hadde vært på området og ryddet opp, så vi trodde bare at vi kanskje kunne være heldige å finne noen vrakdeler, sier 14-åringen til dansk TV 2.

Etter å først ha funnet noen metallgjenstander i myra, begynte far og sønn å grave dypere. For hver centimeter de gravde nedover, ble det stadig mer åpenbart nettopp hvor sensasjonelt funnet deres var.

- Til slutt fant vi også noen beinrester. Det var da vi kontaktet myndighetene, sier Klaus Kristensen, guttens far, til tv-kanalen.

- Rimelig vilt

Han beskriver flyet som en pil, som hadde boret seg ned i jorden. Familien har brukt området som landbruksjord i 40 år, uten noen anelse om at hva som skjulte seg under bakken.

- Det var rimelig vilt, at det lå noe der, seir Daniel.

Funnet ble gjort mandag formiddag i ei myr i Birkelse nordvest på Jylland, ikke langt unna Aalborg, av en grunneier og hans sønn.

Flyet er en tysk jager av typen BF 109 Messerschmitt, som lå begravet fem meter under bakken, skriver TV 2 Danmark.

Forsøker å identifisere flygeren

Dansk politi er nå i gang med å forsøke å identifisere den døde flygeren som ble funnet om bord i flyet. De samarbeider med tyske myndigheter, som vil undersøke om det finnes levende pårørende - dersom de lykkes med å identifisere personen.

- Det er en svært sensitiv sak, fordi det fortsatt kan være familiemedlemmer i live, og de vet kanskje ikke hvor deres familiemedlem er. De har rett til å vite hva som har skjedd, sier pressesjef Sibylle Osten Vaa ved den tyske ambassaden i København, skriver NTB.

Jagerflyet er av typen BF 109 Messerschmitt.

- Over dansk, og ikke minst tysk luftrom, ble flytypen brukt til å angripe bombetokt som gikk ut fra England og inn over Nord-Tyskland, sier militæranalytiker Mikkel Storm Jensen til det danske nyhetsbyrået Ritzau.