Daniel (45) var fanget i flere timer med bare nesa over vannet

(Dagbladet) Australieren Daniel Miller (45) kjempet med all sin makt for å overleve, etter at gravemaskinen han satt i tippet ut i en dam på eiendommen hans i Charlotte Bay.

Der ble han sittende fast i flere timer, fanget under den voldsomme vekta fra den tre tonn tunge gravemaskinen - og med bare nesa over vannet.

- Bare deler av ansiktet hans var over vannet. Bare nesa og toppen av hodet var over vannet. Han har vært ekstremt heldig som overlevde, sier politisjef Neil Stephens til australske Nine News.

- Utrolig

Det var en nabo som hørte Millers skrik, som varslet nødetatene.



Redningsmannskaper fra det lokale brannvesenet tømte ut store vannmasser, før de selv hoppet ut i vannet for å redde 45-åringen. Hele redningsaksjonen pågikk i rundt to timer.

- Det er utrolig hvordan han klarte å holde ryggen utstrekt så han kunne holde nesa over vannet, i så mange timer. Jeg vet ikke hvordan han klarte det, men han hadde åpenbart en sterk overlevelsesvilje, sier brannkonstabel Steve Howard til den samme kanalen.

Australieren ble flydd med helikopter til et sykehus i byen Newxastle, der han nå mottar behandling for hypotermi og mindre ryggskader.

- Handler ikke om flaks

Mannens kone, Saimaa Miller, har selv delt historien på Facebook, der hun også takker venner, naboer og redningsarbeidere «for deres utrolige innsats».

- Dan har det bra. Han var fanget... med bare nesa og panna over vannet, med den fulle vekta av gravemaskinen over ryggen. Samtidig som den bløte grunnen i demningen sakte men sikkert ga etter.

- Det var bokstavelig talt ren mental styrke og viljen til å overleve som fikk ham gjennom dette, i tilleg til at han er i god fysisk form. Dette hadde ikke noe med flaks å gjøre, skriver kona, og legger til:

- Legendarisk innsats, av en legendarisk mann.